Ricardo Sheffield: por qué no debes comprar en redes sociales y qué empresa se "pasa más de rosca"

Han pasado más de 20 años desde que Francisco Ricardo Sheffield Padilla inició su carrera política como regidor del ayuntamiento León; sin embargo, el político de 56 años de edad halló uno de sus cargos favoritos en la Procuraduría Federal del Consumidor. Además de ser el puesto en el que más ha durado, este encargo del presidente Andrés Manuel López Obrador es uno de los que más van con su personalidad.

El mismo funcionario que las cosas de los intercambios comerciales siempre han estado en su sangre. Recordó que durante su etapa en la secundaria solía venderle a su escuela los regalos que se daban a los docentes durante el Día del maestro y además buscaba diversas formas para generar ingresos.

La Revista del Consumidor fue un parteaguas en su vida

"Entre otras cosas me dio por hacer alfeñiques, estas figuritas de dulce que se venden para el Día de Muertos", dijo sobre uno de los productos que ofreció durante su juventud y que, por casualidad, encontró en una Revista del Consumidor, la cual pertenece a la dependencia que ahora lidera.

Sheffield Padilla se volvió un aficionado de esta publicación, debido a que le enseñaba cómo crear otras cosas para poder generar sus propias ganancias.

No fue el único guiño que le dio la vida relacionado con su futuro, debido a que su primer caso como abogado fue uno en el que le tocó defender a un proveedor que buscaba hacer valer sus derechos. Esto lo llevó a enterarse y aprender sobre la Ley de Protección al Consumidor, norma que en la que le tocó participar cuando se realizó una de sus más recientes modificaciones.

"Yo no besé ninguna mano en el PAN": Ricardo Sheffield. FOTO: El Heraldo Media Group.

AMLO fue director de la Revista del Consumidor

"Fue algo como coincidente con muchos aspectos de mi vida".

De acuerdo con el procurador, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo invitó a ser parte de su gabinete, por lo que le hizo tres propuestas. Las primeras dos las rechazó, pero cuando le ofreció estar al mando de la Profeco, no tuvo ningún pero.

"Él me contó sus anécdotas de haber sido él el director de la Revista del Consumidor y de que fue él quien impulso el "quién es quién en los precios". Me sentí muy honrado".

Indicó que se ha sentido muy feliz de mantener una buena relación con el mandatario, a quien calificó como un buen jefe del que ha aprendido mucho y que deja trabajar a sus subordinados, sobre todo cuando entienden la directriz de manera pronta.

"No tiene que explicarme mucho para entender rápido qué es lo que está buscando".

Otra de las bondades de la dependencia, comentó, es poder estar cerca de la gente, debido a que se encarga de resolver problemas del día a día para cada mexicano con sus propias condiciones.

"Caso por caso vas moldeando el mercado".

La Profeco busca empoderar a los ciudadanos, asegura el funcionario. FOTO: Presidencia.

El mayor reto de la Profeco: la pandemia

Indicó que la contingencia sanitaria derivada del coronavirus ocasionó que la Profeco tuviera que hacer uso de diversas facultades que no se habían utilizado durante años. Por ejemplo puso a los requerimientos de información, los cuales llevan 40 años en la norma legal, pero no habían sido necesarios.

Comentó que también se tuvo que hacer frente a delitos que datan de los años 40 como el acaparamiento de productos y la especulación para poder variar los precios de forma ilegal en afectación de la gente.

"Cuidando la microeconomía, moldeamos la macroeconomía".

Indicó que su trabajo le ha ayudado a regular a empresas que durante años se aprovecharon de la gente. Una de ellas, dijo, es Interjet, la cual fue la primera de la que se emitió una alerta para que la gente no consumiera ningún boleto con ella. Dijo que incluso el dueño de la empresa lo amenazó con demandarlo por estas acciones.

Añadió que la aviación en general ha sido un dolor de cabeza para su gestión; también lo han sido los vendedores de tortillas y de huevo. Otro de los mercados que tuvo que tener una regulación intensa fue la del oxígeno medicinal, producto que fue necesario para mantener la vida de muchas personas y cuya venta irregular ocasionó la muerte de otras.

"Si alguien se pasa de rosca que lo conozca México o el mundo".

Durante la pandemia hubo desabasto de este insumo en varios puntos del país. FOTO: Archivo.

¿Por qué no debes comprar en redes sociales?

Uno de los campos que tuvo que comenzar a vigilar la Profeco fue el de las ventas por internet. Sheffield destacó que los consumidores tienen los mismos derechos sin importar si llevan a cabo sus compras por medio de la web o en físico.

No obstante, destacó que la gente no debe buscar ningún intercambio por medio de las redes sociales, debido a que no son plataformas de comercio electrónico y son equiparables a adquirir un bien o servicio en un semáforo o crucero por su falta de certeza.

Indicó que los mercados y tianguis son más seguros, debido a que hay un rostro detrás de la operación y un punto en el cual se puede volver a encontrar al vendedor. No obstante, en plataformas como Facebook no hay forma de evitar caer en fraudes.

"Las redes sociales son para buscar novias, novios, amigas".

Destacó que la nueva política de trabajo en la Profeco exigen actuar ante denuncias de la población y no realizar inspecciones, lo cual acabó con malas prácticas y enfocó los esfuerzos para dar una atención más cercana a la ciudadanía.

Las ventas en redes sociales son muy riesgosas. FOTO: Archivo.

Sheffield Padilla y su pasado en el PAN

El político aseguró que su tiempo militando con el Partido Acción Nacional puede ser entendido como una parte feliz de su vida durante 20 años, pero que tras esto pasó dos años complicados debido al involucramiento de Ricardo Anaya.

"Empieza una era de deterioro donde los pragmáticos en ese partido tomaron el control absoluto y se volvió un instrumento de corrupción y de poder. Antes ellos acusaban que el PRI era corrupto y un corruptor y a los primeros que corrompió fue a ellos".

Dijo ser testigo de una degradación entre el 2015 al 2017 que lo llevó a irse de esta fuerza política. Al salir, buscó una opción social que encontró en Morena debido al lema del presidente López Obrador: "Por el bien de México, primero los pobres". La invitación a sumarse a las filas guindas fue hecha por Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán.

"Yo no besé ninguna mano, por eso me mandaron a la chingada".

Ricardo Anaya fue uno de los que ocasionaron su descontento con el partido, pese a su militancia de décadas. FOTO: Cuartoscuro.

Quiere arrebatarle Guanajuato al PAN

Una de sus ilusiones, contó, es la de buscar la gubernatura de Guanajuato. Contó que aunque no pudo lograr esta ambición en las elecciones pasadas, sí pudo llevar al partido de un tres por ciento de preferencia a más de 20 puntos en los resultados finales.

Indicó que 2024 podría ser el momento de la alternancia, debido a que la entidad ha demostrado que es vanguardista, se aleja del conservadurismo y además requiere de un cambio urgente.

"No se trata de cambiarle el rostro, se cambia de que ese rostro se conozca más a fondo en todo México".

La prioridad en el estado, dijo, debe ser recuperar la seguridad y el ritmo económico que se había establecido. Destacó que la violencia ha afectado a los bolsillos de la gente, por lo que es indispensable actuar de forma integral.

Destacó que Morena ha implementado cursos para los interesados en ocupar algún puesto de representación popular en los próximos comicios, los cuales ya ha librado.

El secretario es uno de los interesados en llegar a gobernar Guanajuato. FOTO: Presidencia,

¿Qué educación y qué trabajos ha tenido Ricardo Sheffield?