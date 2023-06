¿Buscas computadora? HP tiene una oferta donde te ahorrarás 3 MIL pesos

Hasta hace algunos años se pensaba que el tener una computadora era más un lujo que una necesidad, pero con la llegada de la pandemia por Covid-19, todo se trasladó a un espacio virtual por muchos meses, lo que obligó a las personas a adquirir aparatos electrónicos para continuar con sus trabajos y educación. Es así como el encierro se convirtió en un parteaguas para darle más visibilidad al mundo digital, por lo que cada vez es más necesario tener una computadora y esta vez la marca HP cuenta con un descuento especial en la compra de una computadora de escritorio.

En el sitio oficial de HP (da clic AQUÍ para visitarlo) se puede encontrar una excelente promoción para la computadora de escritorio All in One HP 22-dd0520la, en el sitio se especifica que el precio original es de 11 mil 909 pesos, pero en esta ocasión se aplica un descuento del 25%, lo que disminuye su precio hasta 8 mil 899 pesos, siendo más accesible para los compradores. Además de esto, en la página web se puede ver que es posible adquirir el producto con tarjetas de crédito, dando la posibilidad de pagarla a meses sin intereses.

Esta es la computadora que tiene un 25% de descuento.

Fotografía: Página web HP.

¿Cómo comprar la computadora HP en descuento?

Entre las especificaciones del equipo se puede ver que cuenta con el sistema operativo Windows 11 y un disco duro con capacidad de 1TB, lo que permite una mejor capacidad de almacenamiento; así mismo cuenta con una memoria RAM de 4GB, lo que la hace bastante rápida a la hora de trabajar en ella. Y dado que es una compra en línea, la marca ofrece garantías exclusivas para la tranquilidad del usuario, entre ellas se encuentra el envío gratuito hasta tu domicilio y 14 días de garantía para la devolución gratuita del producto.

Ahora bien, para realizar la compra es necesario crear una cuenta en la página de HP y si eres nuevo se te obsequiará un cupón de descuento extra. Después de ello deberás agregar el producto a tu "Carrito de compas" y proceder con el pago del mismo, éste debe ser hecho con una tarjeta de débito o crédito con los fondos suficientes ya que al ser una compra en línea no existe la posibilidad del pago en efectivo, después de elegir la forma de pago tendrás la opción de elegir pagar a meses sin intereses (si es que estás realizando la compra con una tarjeta de crédito).

Bancos con los que puedes acceder al pago de meses sin intereses.

Fotografía: Página web HP.

De acuerdo con los meses sin intereses (MSI) que selecciones será la cantidad que deberás pagar en la fecha de corte, después de que se procese el pago te llegará una notificación de la compra y deberás estar al pendiente para conocer cuándo será la fecha de envío y el primer pago del equipo.

Esta será la cantidad que deberás pagar de acuerdo a los MSI que prefieras.

Fotografía: Página web HP.

¿Por qué es importante tener una computadora hoy en día?

Aunque no lo parezca, contar con una buena computadora es algo fundamental en la actualidad ya que, sin importar la edad, es psoible acceder a muchos beneficios y aunque con los más pequeños se deben tomar medidas para evitar que vean cosas que no son acorde a su edad, sí es importante enseñarles sobre ello; algunas de las razones para tener una computadora son:

Acceso a la información : una computadora te brinda acceso a una gran cantidad de información a través de Internet. Puedes buscar y obtener información sobre cualquier tema, leer noticias, investigar para el trabajo o los estudios, acceder a recursos educativos, entre otros.

: una computadora te brinda acceso a una gran cantidad de información a través de Internet. Puedes buscar y obtener información sobre cualquier tema, leer noticias, investigar para el trabajo o los estudios, acceder a recursos educativos, entre otros. Comunicación: puedes mantener una comunicación constante con tus seres queridos a través de correos electrónicos, mensajería instantánea, videollamadas y redes sociales. También puedes acceder a servicios de videoconferencia para reuniones de trabajo, clases en línea, etc.

Es necesario tener este acceso a la información.

Fotografía: Freepik.

Trabajo y estudios : muchas actividades laborales y académicas requieren el uso de una computadora. Puedes realizar tareas, escribir informes, crear presentaciones, gestionar proyectos, entre otras actividades relacionadas con el trabajo y los estudios.

: muchas actividades laborales y académicas requieren el uso de una computadora. Puedes realizar tareas, escribir informes, crear presentaciones, gestionar proyectos, entre otras actividades relacionadas con el trabajo y los estudios. Entretenimiento : una computadora en casa ofrece una amplia gama de opciones de entretenimiento. Puedes ver películas y series en streaming , escuchar música, jugar videojuegos, leer libros electrónicos, realizar compras en línea, explorar redes sociales y acceder a plataformas de contenido multimedia .

: una computadora en casa ofrece una amplia gama de opciones de entretenimiento. Puedes ver películas y series en , escuchar música, jugar videojuegos, leer libros electrónicos, realizar compras en línea, explorar redes sociales y acceder a plataformas de . Productividad y organización: te permite ser más productivo y organizado ya que puedes utilizar aplicaciones de productividad para administrar tus tareas, organizar tu calendario, crear y editar documentos, hacer presupuestos, llevar registros y mantener un seguimiento de tus actividades diarias.

Hoy en día es necesario tener una computadora para realizar distintas actividades.

Fotografía: Freepik.

Es así como una computadora te permite aprender y gestionar tus actividades, sin dejar de lado el tiempo de diversión y entretenimiento, es por ello que se ha vuelto tan indispensable y marcas como HP están optando por hacer más accesibles sus productos con promociones como esta.

