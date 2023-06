Kolors, la startup mexicana que desarrolla “un ecosistema de movilidad interciudad inteligente”

Sin duda la competencia en el mercado de las plataformas tecnológicas de movilidad es bastante fuerte, por lo que es necesario que las compañías tech ofrezcan diferenciadores que brinden un valor agregado a sus usuarios. Pues ponga usted mucha atención porque “there´s a new player in town” que da respuesta a dos de las necesidades que más demandan las y los jóvenes, conectividad y la movilidad.

Viajar no debe ser sinónimo de, “se me fue la señal”

Kolors, una startup mexicana que está desarrollando un ecosistema de movilidad interciudad inteligente en todo el país, es decir, conecta de una ciudad a otra, no al interior de estas, a diferencia de muchas plataformas digitales, lanzó Kolors Mobile, su propio Operador Móvil Virtual (OMV), una opción fresca permite acceder a planes de telefonía móvil y datos. Viajar no debe ser sinónimo de, “se me fue la señal”, es por esto que, la empresa dirigida por Rodrigo Martínez, entendió las necesidades de siempre estar online, ya sea para trabajar, para chatear o simplemente por entretenimiento y, en respuesta a esas inquietudes, tomaron la decisión de incursionar en la telefonía móvil.

Kolors Mobile lanzó su propio Operador Móvil Virtual (OMV). Imagen: Especial

Kolors que revoluciona la forma de viajar en autobús, curiosamente sin ser dueña de una sola unidad, brindando a sus clientes una experiencia distinta a lo que la gente espera de un autobús, ahora busca ser una alternativa nueva de conectividad telefónica con atractivos diferenciadores.