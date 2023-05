IMSS e ISSSTE: así puedes aumentar tu pensión hasta 50 mil pesos mensuales

Una de las dudas más recurrentes de los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es la de saber si pueden aumentar el monto que reciben de manera mensual y desafortunadamente la respuesta es no pues la cantidad que se estableció al momento de realizar el trámite es la que van a recibir por el resto de sus vidas, con ciertos ajustes que se realizan de forma anual, no obstante, quienes están cerca del retiro sí tienen una opción para obtener una mensualidad de hasta 50 mil pesos, sin embargo, este beneficio no está disponible para todos.

Para empezar a abordar el tema, lo primero que hay que saber es que si eres trabajador afiliado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), no podrás tener acceso a esta modalidad de pensió, la cual se llama Continuación Voluntaria en el régimen obligatorio o Modalidad 40 y solo está disponible para todos aquellos trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se encuentren al amparo del régimen de la Ley del Seguro Social de 1973.

La Modalidad 40 permite obtener hasta 50 mil pesos mensuales como pensión. Foto: Especial

Es importante aclarar que la Modalidad 40 tiene la finalidad de permitir que los trabajadores realicen aportaciones voluntarias a su cuenta de ahorro para poder incrementar el monto de su pensión al momento de su retiro y además de estar al amparo de la Ley de Seguro Social de 1973 otros requisitos son que el solicitante ya no tenga ninguna relación laboral al momento de realizar el trámite y haber cotizado por lo menos 53 semanas en los últimos cinco años.

¿Cómo recibir hasta 50 mil pesos mensuales de pensión?

Si aplicas a la Modalidad 40, el Instituto Mexicano del Seguro Social señala que, por lo menos se debe aportar el 10% del salario con el que cotizas cada 30 días, sin embargo, hay un monto máximo que se puede aportar, el cual es de hasta 25 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) por lo que si se aporta el monto máximo permitido al momento de pensionarse el afiliado podría recibir de forma mensual una pensión de hasta 50 mil pesos.

Es importante señalar que el monto final de la pensión se calcula en base a las semanas cotizadas, por lo que entre más cantidad de periodos cotizados se tengan, el monto de la pensión se aproximará cada vez más a los 50 mil pesos mensuales. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pone como ejemplo que, si una persona de 60 años con 750 semanas cotizadas realiza el trámite de su pensión bajo la Modalidad 40 con una inversión de 400 mil pesos por los últimos cinco años, al finalizar obtendrá una pensión de aproximadamente 14 mil 400 pesos al mes, mientras que, en el mismo caso, pero con una persona con mil semanas cotizadas, al finalizar recibiría una pensión de 21 mil pesos al mes.

La Modalidad 40 solo aplica para los afiliados al IMSS. Foto: Especial

Requisitos para solicitar la Modalidad 40

De acuerdo con la información emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) este trámite, el cual es totalmente gratuito, lo puede realizar el asegurado dado de baja en el régimen obligatorio o en su caso, la persona que autorice para realizar el trámite con su respectiva carta poder, se puede solicitar en línea o de forma presencial en la subdelegación correspondiente del instituto y además de contar con un correo electrónico, la documentación que se debe presentar o tener a la mano es la siguiente en original:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Número de Seguridad Social (NSS)

Escrito libre solicitando la inscripción en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, con firma autógrafa o huella digital.

Documento que contenga el Número de Seguridad Social.

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Recibo de pago de la cuota obrero patronal correspondiente (Se presenta una vez que se haya aprobado la solicitud)

SIGUE LEYENDO:

Pensión para el Bienestar: Dónde recoger la nueva tarjeta en CDMX