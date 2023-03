5 errores comunes al manejar tus finanzas si eres millennial

Escuchar la palabra finanzas puede generar ansiedad en los jóvenes ya que muchos no tienen claro cómo llevar una buena relación con el dinero. Es común escuchar que las nuevas generaciones no tienen control de sus gastos, no ahorran ni se administran y que viven al día pero ¿por qué sucede esta situación?

Entre los factores principales están la desinformación, la poca o nula educación financiera además de la complicada situación económica actual; estos factores impiden que los jóvenes tengan una independencia económica.

Según la página de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en el estudio “Cultura financiera de los jóvenes en México” de 2014 realizado en conjunto por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Banamex, señaló que la toma de decisiones financieras en casa son responsabilidad de los padres (56%) y sólo 20% de los jóvenes entre 15 y 29 años lo hacen por sí solos.

Y de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda (2020), en México había 37.8 millones de personas de 12 a 29 años, lo que representa 30% del total de habitantes del país, lo cual nos da una idea de la cantidad de jóvenes que están empezando a tener sus primeros acercamientos con el mundo laboral, las instituciones bancarias, así como con los créditos y seguros.

Aprende a identificar gastos innecesarios. Foto: Especial

¿Una relación tóxica con el dinero?

Identificar malos hábitos es el primer paso para mejorar la relación con el dinero. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en su portal cuenta con información sobre los errores más comunes en las finanzas.

No llevar un control de gastos

No saber utilizar las tarjetas de crédito

Endeudarse

Terminar cada mes en cero

No tener ahorros

Vivir al día

Si identificaste uno o más de estas situaciones, seguramente no tienes una relación sana con tu dinero, sin embargo, todavía hay tiempo de cambiar esa realidad. Conoce algunas recomendaciones que puedes implementar en tu día a día y que a largo plazo te darán resultados positivos.

Lo que hay que saber para mejorar tus finanzas

Después de identificar los errores más comunes, una forma rápida y sencilla de mejorar tu relación con tus finanzas son:

Preparar un presupuesto

Divide tus ingresos y gastos en orden de importancia. Esto te permitirá cubrir tus necesidades, destinar un porcentaje, por ejemplo, para pagar las deudas

Controla los impulsos de compras innecesarias

Antes de comprar algo, pregúntate si realmente lo necesitas, así podrás distinguir entre caprichos y necesidades

Evita los tarjetazos

Aunque hay ocasiones en las que las tarjetas de crédito pueden salvarte, es importante evitar usarlas sin una buena organización, recuerda que al final es dinero que deberás pagar

Elimina gastos hormiga

A todos nos gusta comprar el café, los dulces o unos cigarros pero a largo plazo esos gastos puede afectar tu presupuesto

Y es que existen muchas otras acciones que puedes incorporar en tu vida diaria y que te ayudarán a mejorar tu relación con el dinero, sin embargo el primer paso es identificar tus errores y querer cambiarlos, no siempre es fácil pero con la información adecuada puedes cambiar tu presente para mejorar tu futuro.

Si estas recomendaciones no se acoplan a tu estilo de vida, busca más información en portales especializados o de instituciones gubernamentales, entre ellas el portal de la CONDUSEF y la PROFECO.

