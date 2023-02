La Condusef reprueba a tres bancos por su crédito nómina

Los bancos Inbursa, Multiva y Mifel reprobaron la evaluación sobre el producto de crédito nómina realizado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios (Condusef).

Los principales incumplimientos que se detectaron durante la evaluación del año pasado fueron que en el Contrato de adhesión no indica la periodicidad y fecha límite de pago, las comisiones no son congruentes con lo registrado en el Banco de México, no establecen la fecha de corte e induce a error o confusión en los usuarios.

La Condusef, liderada por Óscar Rosado Jiménez, detalló que en la evaluación se analiza que los documentos contractuales e información que utilizan las entidades financieras con los usuarios, cumplan con la normatividad aplicable.

El organismo refirió que el Estado de Cuenta carece de los datos de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios y la fecha de corte presenta incongruencias contra otros documentos, que son entregados al usuario al momento de la contratación.

Agregó que la Carátula no establece la fecha límite de pago y tampoco la de corte, así como tampoco detalla el concepto, monto y periodicidad de las comisiones.

Mientras que en relación con la Página de Internet de las entidades financieras, no proporcionan información congruente contra el contrato que se entrega al usuario al momento de la contratación.

Además de que no proporciona información correspondiente al derecho del usuario de mantener su cuenta de nómina, cuando el patrón determine el cambio de entidad financiera.

SIGUE LEYENDO:

México supera las expectativas de captación de divisas por visitantes internacionales con 28 mmd en 2022

IFT: el 45% de los mexicanos prefieren de escuchar radio por internet

PAL