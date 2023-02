Relevo en la Canacintra: José Antonio Centeno afirma que su administración no dejará deuda

La elección del nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) se llevará a cabo el próximo 1 de marzo. En entrevista con Mario Maldonado para Bitácora de Negocios de El Heraldo Radio, José Antonio Centeno, su actual líder, compartió algunos de los logros obtenidos de 2022 a 2023, como parte de su informe de actividades.

"Ha sido un año muy intenso, de mucho trabajo, visité en este año 25 delegaciones de lo que va de mi administración, lo que representa una tercera parte del total de delegaciones existentes, me reuní con 10 secretarios de estado", expresó.

Sumado a esto, dijo, se reunió con 15 gobernadores con los que tuvo acuerdos, con 15 legisladores, además la Canacintra participó en la reunión plenaria de los diputados del PRI, donde también pudieron exponer ante todos sus legisladores, los puntos que les preocupan como industria. Asimismo, estuvo con nueve gobernadores, en donde Canacintra tiene representación industrial y se ha trabajado en diversos temas: generación de cadenas productivas, la innovacióny en la generación de nuevos negocios.

Centeno explicó que Canacintra representa la fuerza industrial del país, la que transforma ideas o materias primas en productos terminados. Destacó que esto se ha hecho a través de 14 sectores nominales, como el químico, metal-mecánico, el de industrias diversas, donde caben actividades de alimentos, bebidas y tabaco: el sector mueblero, el de la industria del papel, el sector industrial médico, el de economía verde, eso es lo que representa en 30 de los 32 entidades en el país.

"Históricamente van muchos presidentes que hablan de que de Canacintra tiene alrededor de 50 mil empresas afiliadas, la realidad es que desde hace muchos años no es así, desde hace muchos años la afiliación empezó a bajar y no superan las 15 mil", indicó.

Centeno explicó que Canacintra representa la fuerza industrial del país. Foto: Especial

La suspensión de derechos de la Canacintra dentro del CCE

Debido a la falta de pago, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) suspendieron los derechos a la Canacintra de ser miembro, por lo que esto será uno de los retos del próximo presidente del organismo para lograr su reposicionamiento.

En ese sentido, Centeno dijo que desde el mes de febrero de 2021, cuando él no era presidente, el CCE le envió al entonces presidente una carta donde le mencionaba que sería suspendido de sus derechos si no presentaba una propuesta de pago de manera inmediata, porque los adeudos vienen desde el 2019.

"Como yo ya era candidato de unidad, hablé con el entonces presidente entrante Francisco Cervantes, para explicarle esta situación y apelar a su comprensión para que me permitiera llegar, hacer un análisis y poderle presentar una propuesta", explicó.

De acuerdo con Centeno, se presentó con la Comisión Ejecutiva, en donde están los 14 organismos, incluyendo Canacintra, donde expuso la situación y por qué actuaría así. Señaló que recibió una Cámara con mucha deuda de corto plazo, de proveedores, de créditos financieros que se solicitaron, de impuestos, de contribuciones y su responsabilidad era, primero cubrir esto, y luego los adeudos con el CCE.

Detalló que cuando él decidió no participar en la reelección de la Canacintra, la Comisión Ejecutiva tomó esta medida estatutaria de suspender los derechos a la organización porque no confían en que quien entre "va a dar a un cumplimiento a los acuerdos como yo lo hice".

De acuerdo con Centeno, recibió a Canacintra con mucha deuda. Foto: Tw/@JACentenoR

¿Malos manejos?

José Antonio señaló que el CCE y la Concamin son dos organismos que han estado sujetos al ataque por parte de quienes han sido por años los dueños de Canacintra y que son los que "han soltado el rumor de que yo he sido acusado de malos manejos".

"Yo no solo he sido acusado de malos manejos, he sido mediáticamente desprestigiado, acusado de algo que no tienen una sola prueba, también han dicho que me he beneficiado con contratos en mi administración y yo los reto a que presenten un solo contrato de mi empresa en mi administración como presidente".

Aseguró que no tuvo malos manejos y se encargó de pagar la deuda heredada en muchos rubros en donde se había dejado de pagar irresponsablemente cuotas obrero patronales, retiros, cesantía y vejez, no se pagaba al Infonavit lo que se le descontaba a sus trabajadores de sus créditos.

"Yo llegué a poner orden y es por eso que he sido sujeto de estas difamaciones y acusaciones, yo he cuidado cada centavo", afirmó.

Finalmente, aseguró que no deja un solo peso de deuda en su administración, y decidió no participar en la reelección porque él sí es industrial y contribuye en la generación de empleos y exportaciones.

"Es ahí a donde me voy a ayudar a mi país, ya le tocará a los afiliados que quieran a la Canacintra y a la Secretaría de Economía poner orden y sacar a quienes han hecho de ella un negocio personal, desafortunadamente está tomada por pseudopolíticos, por políticos, por aspirantes a políticos, por pseudoindustriales, por vendedores de seguros", manifestó.

Seguir leyendo:

Relevo en cúpula empresarial

La Canacintra advierte los riesgos de la piratería: "Estamos poniendo nuestro dinero al servicio del crimen organizado

Anuncia Canacintra propuesta de compras públicas a la 4T