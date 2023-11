Apoyos para madres solteras en CDMX: ¿cuándo se cobra el último pago de 5 mil pesos en 2023?

Durante los últimos días las beneficiarias del programa social denominado “Para Las Jefas”, el cual otorga la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, se han cuestionado de manera recurrente cuándo es que podrán cobrar el último pago del 2023, el cual, al igual que los anteriores, será de 5 mil pesos, por lo que en esta nota te diremos todo lo que sabemos al respecto, además, de brindaremos información adicional sobre este programa que te puede resultar de mucha utilidad en caso de que quieres solicitar este beneficio económico.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que este programa social únicamente se otorga a madres solteras que habiten dentro de la demarcación de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México y dicho apoyo económico consiste en un total de 15 mil pesos, los cuales, se otorgan en tres periodos, por lo que en cada uno de ellos reciben un total de 5 mil pesos.

Este programa social pretende ayudar a la economía familia de las madres solteras. Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo depositan el último pago del programa “Para las Jefas 2023?

Hasta el momento, las beneficiarias del programa social llamado “Para las Jefas 2023” ya recibieron un total de dos pagos, por lo que solo les resta un periodo para cobrar, el cual, será de 5 mil pesos, no obstante, todavía no hay una fecha oficial para que las personas que reciben este apoyo puedan disponer de los recursos económicos, no obstante, de acuerdo con las reglas de operación de dicho apoyo económico, la fecha límite para recibir el depósito es el 31 de diciembre, es decir, el último día del ejercicio fiscal 2023, por lo que en teoría sería durante el mes de diciembre cuando se realice el depósito.

Este apoyo económico se otorga en tres pagos de 5 mil pesos cada uno. Foto: Cuartoscuro

¿Cómo puedes solicitar ser beneficiaria del programa “Para las Jefas?

Como se mencionó anteriormente, este programa social consistente en un apoyo económico de 15 mil pesos es otorgado por la alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que hay que considerar que las beneficiarias solamente podrán ser mujeres que habiten dentro de esta demarcación de la Ciudad de México.

Asimismo, se especifica que las solicitantes deberán ser jefas de familia con dependientes económicos que sean sus hijas o hijos menores de 17 años, 11 meses al momento de registro del programa, así como ser la principal o única aportadora económica de su familia.

Es importante señalar que no podrán ser beneficiarias de este programa social todas aquellas mujeres que se encuentren inscritas a otro programa similar que otorgue el gobierno capitalino, ni trabajadoras activas en el servicio público y en el ámbito de la Administración Pública Local.

El programa "Para las Jefas" solo se otorga en la alcaldía Miguel Hidalgo. Foto: Redes.

Por último, las beneficiarias deberán contar con la documentación básica, la cual, se puede consultar en el portal del programa, para concluir la solicitud, además, se les aplicará una valoración socioeconómica en su domicilio donde también firmarán una carta bajo protesta de decir verdad en donde se indique que es jefa de familia.

Cabe señalar que, actualmente no hay una convocatoria abierta para este programa, sin embargo, se recomienda estar al tanto de las redes sociales oficiales de la alcaldía Miguel Hidalgo, así como del portal oficial del programa pues es ahí donde se informan sobre los periodos de solicitud, así como de las fechas de pago y todo lo referente a este programa.