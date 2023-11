Buen Fin 2023: la bicicleta gravel más confiable recibió una rebaja de 4 mil pesos en Decathlon

Como a muchos mexicanos, el miedo a contagiarme de Covid-19 me llevó a buscar alternativas para ir a trabajar sin gastar miles de pesos en tomar Uber para llegar a la oficina o exponerme al virus en el transporte público. La opción más sencilla fue comprar una bicicleta, así que siguiendo recomendaciones llegue a la calle San Pablo, a unos pasos del Metro Merced.

Compré ahí una bici marca Wolf rodada 24, sin saber que por mi talla y peso debí obtener una rodada 29. Después de unos meses, un asiento doblado, dolores constantes en la espinillas y una cadena rota, tuve que cambiarla por una Blitz que compré en el mismo lugar. Esta vez era del tamaño adecuado, pero los cambios fueron un desastre. Pensé que dejaría el mundo de las rutas, hasta que descubrí la Triban RC 100 una unidad tipo gravel.

Trasladarse en bicicleta es una de las formas más fáciles de trasladarse en la capital. FOTO: Cuartoscuro.

Triban RC 100: la bicicleta barata de Decathlon para hacer rutas en serio

Sin saber que unos meses después estaría cuatro mil pesos más barata debido al Buen Fin de hace dos años, decidí optar por la Triban RC100, una bicicleta de manufactura francesa, de la marca antes conocida como B'TWIN a la que Declathlon le cambió el nombre para volver a lanzarla.

El cuadro elegante, la garantía de por vida en este y varias reseñas positivas me llevaron a comprarla en una tienda de Polanco. Ahí mismo el personal de la tienda hizo algunos ajustes a las llantas para que pudiera llevarla hasta la colonia Álamos, en el centro de la capital.

¿Qué tan buena es la Triban RC 100 para el ciclismo de ruta?

La conducción es algo diferente a las bicicletas de montaña, pero esto no evita que en unos minutos cualquiera pueda conducirla sin mayores problemas. El único pero que tuve de inicio fue la falta de suspensión que hacía que cualquier tope o bache se sintiera en las articulaciones.

No obstante, una vez que uno se acostumbra a esta situación, los paseos son más llevaderos, sobre todo porque este vehículo cuenta con un monoplato; es decir, solo hay una palanca de siete velocidades que permite cambiar entre marchas de manera más sencilla y sin necesidad de calcular cuál es la mejor opción entre las llantas delanteras y las traseras.

Características de la Triban RC 100

Manillar de aluminio B'TWIN SPORT de 90 mm.

Cambios SHIMANO A050 7 velocidades.

Monoplato de 44 dientes. Palancas de multiplicación: 170 mm.

Llantas: B'TWIN SPORT 700, con fijación rápida (9 mm).

Asiento B'TWIN SPORT 100 Black

Peso: aproximadamente 12 o 13 kilos, dependiendo el tamaño.

Tallas: XS, S, M, L, XL (no hay mucha diferencia entre ellas).

¿Qué tiene de malo la Triban RC-100 de Decathlon?

A casi dos años de haber comprado la bicicleta, concluyo que la parte más endeble de ella son las llantas que vienen de fábrica, ya que suelen ser un tanto frágiles para personas que llevan a cabo una conducción ruda o que suelen pasar por terrenos donde hay una gran cantidad de baches.

En todos estos meses, he tenido que cambiar de cámara en unas seis ocasiones en total y además cambiar la llanta trasera después de un accidente. No obstante, los periodos entre complicaciones no son breves y una persona más prudente al volante podría pasar por una experiencia mucho más amable.

En cuanto a nimiedades, la campana con la que se entrega la unidad es sumamente sencilla, por lo que en mi caso, preferí retirarla, los frenos no son nada espectaculares, pero cumplen para su propósito.

Esta bicicleta es ideal para rodar en las calles de la capital. FOTO: Decathlon.

¿Cuáles son los pros de la Triban RC 100?

Además de ser ligera para llevar a cabo recorridos en las calles de la Ciudad de México, la Triban RC 100 me ha servido para rodar en el Paseo dominical ciclista, en el Ciclotón, a través de diversas ciclovías e inclusive en calles sin infraestructura ciclista. En condiciones apropiadas, me ha sido posible alcanzar hasta los 54 kilómetros por hora.

El tamaño de su manubrio me ha permitido filtrar de manera ágil por el tránsito de la capital y además poder colocarle espejos, lámparas e inclusive una base en la cual tengo una bocina para amenizar mis recorridos.

Sin bien hay varios modelos que pueden competir sin problemas con esta bicicleta, la Triban es una marca ideal para las personas que buscan saber si el ciclismo será parte de su vida o lo abandonarán en unos meses, debido a que ofrece la rapidez que pueden dar otras marcas como la Chop-Chop o una Trek.

Resulta particularmente cómoda gracias a que se trata de una bicicleta gravel que no requiere de una inclinación mayor del cuerpo que sí tendría una unidad de ruta. Además de esto, sus cambios y manubrio la hacen ideal para cambiar de marcha sin mayores complicaciones y enfrentarse a cualquier inconveniente en las calles.

Antes de comprar cualquier bicicleta, no olvides comprar un casco. FOTO: Cuartoscuro.

Está de oferta: la Triban RC está a precio rebajado por el Buen Fin

Debido a la temporada de Buen Fin, esta bicicleta que originalmente cuesta 11 mil pesos ha recibido una rebaja de cuatro mil pesos y puede obtenerse por siete mil pesos en cualquier tienda de Decathlon, lo cual la coloca por debajo de varios vehículos con las mismas prestaciones.