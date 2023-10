Credencial INAPAM 20023: todos los DESCUENTOS que conseguirás en los supermercados durante Octubre

A pesar de que la tercera edad representa una etapa difícil para el ser humano, existen una serie de beneficios que ayudan a los hombres y mujeres a tener una vida digna y próspera. Nos referimos a la Tarjeta del INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores), la cual brinda descuentos y rebajas en ámbitos como: alimentación, servicios legales, educación, recreación, cultura, predial, agua y vestimenta.

Es importante conocer todos los beneficios que te brinda el apoyo, pues nunca sabes cuando te puede sacar de un apuro. Desde un pequeño postre en pastelerías, hasta una cita de salud en alguna de las clínicas que aceptan la tarjeta. A continuación te mostramos las sucursales participantes.

¿En qué supermercados aceptan la tarjeta del INAPAM?

Supermercados

Wal-Mart ofrece entre un 5 y 7% de descuento en el departamento de Farmacia

ofrece entre un 5 y 7% de descuento en el departamento de Farmacia Bodega Aurrera ofrece un 7% de descuentos en Farmacia

ofrece un 7% de descuentos en Farmacia Sam´s Club ofrece un 5% de descuento en Farmacia

Restaurantes

Pastería Patricia Ramírez, ubicada en la alcaldía Benito Juárez en Pensylvania núm.51, colonia Nápoles / ofrece un 10% de descuento

/ Bellini Montecito ubicado en colonia Nápoles demarcación Benito Juárez / ofrece hasta un 15% de descuento en tu cuenta total

Tortas Albaricoque ubicado en la colonia San Rafael de la alcaldía Cuauhtémoc / ofrece entre un 10 a 15 % de descuento

Restaurante vegetariano Lindavista ubicado en la avenida Instituto Politécnico Nacional número 1848 local 1 / te ofrece un 5 % de descuento.

¿Cómo tramitar mi Tarjeta de INAPAM?

Antes de tramitar tu tarjeta del INAPAM debes de sumergirte en la red y conocer cuál es el modulo del INAPAM que te queda más cerca. Para más información visita el siguiente enlace

Identificación oficial que esté vigente; ya sea INE, pasaporte y otro que acredite tu identidad y que sea expedido por la autoridad correspondiente.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Un acta de nacimiento que sea legible.

Un comprobante de domicilio que no tenga más de seis meses de antigüedad.

Una fotografía reciente de tamaño infantil.

Dos números telefónicos de contacto para casos de emergencia

Cabe señalar que los modulos trabajan de lunes a sábado de las 10:00 horas a las 16:00 horas. No tienes que esperar a que te entreguen la tarjeta, ya que ese mismo día del trámite será acredor del beneficio. No tiene ningún costo y el documento no pierde vigencia. En caso de extravío puedes reponerla en el mismo módulo

SEGUIR LEYENDO

Sube el precio de la gasolina: aquí puedes comprarla más barato del 9 al 13 de octubre

Estudiantes en México podrán disfrutar de DESCUENTOS de hasta 50% para viajar durante todo el año