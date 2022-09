De 500%, las alzas en transporte Marítimo

Las tarifas de transporte marítimo a nivel global, incluido México, han aumentado 500 por ciento, reconoció la mayor naviera internacional, MSC.

“Por falta de personal, la transportación marítima sufrió un colapso en la cadena logística y esto disparó los fletes, por ejemplo, de tres mil a 15 mil dólares.

“Los 26 millones de contenedores no se desintegraron no desaparecieron, en realidad estaban atrapados por así decirlo en diferentes lugares, por los efectos de la pandemia, no había personal capacitado, cerraron puertos, empresas, etcétera, esto redujo la oferta y la demanda continuó. Esto generó este efecto”, dijo René Flores, gerente general adjunto de MSC México.

Norma Becerra Pocoroba, presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac), expuso en entrevista con El Heraldo de México que este problema de falta de capacidad portuaria y marítima sí afectó a las empresas.

Añadió que, en los peores momentos de la pandemia, el tiempo de traslado era de hasta 21 días y actualmente regresó a los niveles pre pandemia de entre 10 y 14 días.

Esta situación afectó a México debido a que, según datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), 33 por ciento de las mercancías se han movilizado por transporte marítimo.

Pero para la Amanac, que representa los intereses de estas empresas internacionales, ésto asciende hasta 90 por ciento de todos los bienes de la vida cotidiana.

La naviera MSC tiene la capacidad para movilizar 17.4 por ciento de los contenedores en el mundo, de acuerdo con Alphaliner y es la número 1 por oferta de buques, seguida de Maersk Line con 16.5 por ciento.

Flores apuntó que las navieras no han sido las ganadoras en esta época de altas tarifas marítimas, pues esto les ha permitido a las empresas financiar la expansión de sus flotas, luego de años en que, ante la competencia, los fletes se habían reducido.

“Hay épocas de vacas flacas y otras de vacas gordas. Durante años, a las navieras poco nos faltaba para ofrecer café para que embarquen. En el futuro se prevé que bajen más las tarifas como ya ha venido sucediendo debido a que la demanda está disminuyendo y las empresas estamos invirtiendo en más flota y barcos más grandes”, enfatizó.

SEGUIR LEYENDO:

Hutchison Ports se suma a Foro Internacional Marítimo y Portuario, México 2022

Semar: "Entorpencen proyectos los fletes marítimos excesivos"

dhfm