Principal, PensionISSSTE e Invercap, las afores con mayor número de quejas

De enero a julio de 2022, las administradoras de fondos para el retiro (afores) Principal, PensionISSSTE e Invercap, fueron las administradoras con el mayor número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El organismo defensor refirió que durante los primeros siete meses de este año recibió cuatro mil 408 reclamaciones en contra de las administradoras.

Las principales causas por las cuales las y los trabajadores presentaron las reclamaciones fueron: solicitud de trámite no atendida o no concluida con 51 por ciento, separación de cuentas no atendida o no concluida con 9 por ciento y unificación de cuentas no atendida o no concluida con 7 por ciento.

Precisó que conforme al índice aplicado por la Comisión, del número de reclamaciones por cada 100 mil cuentas registradas por administradora, destacaron Principal con 18 reclamaciones, PensionISSSTE con 16 e Invercap con 12, por el mayor número de casos.

Mientras que, con el menor número de reclamaciones destacaron las afores Azteca con siete, Citibanamex con seis y Coppel con cuatro 4. Aquí el comunicado completo:

Respecto a la participación en el total de las reclamaciones, Afore XXI Banorte registró 21 por ciento, Citibanamex Afore 13 por ciento y Afore Coppel al igual que Afore Azteca 12 por ciento.

Asimismo, en las entidades federativas donde se presentó un número mayor de reclamaciones fueron la Ciudad de México con 627, lo que implicó 14 por ciento y el Estado de México con 561, lo que implicó un 13 por ciento del total

Destacó que las afore con mayor índice de resolución a favor del usuario fueron: Invercap con 73 por ciento y Coppel con 69 por ciento.

Los recursos de los trabajadores administrados por las 10 Afore en operación, a julio de 2022 sumaron casi 5.2 billones de pesos, destacando por su participación: Afore XXI Banorte con el 20.4 por ciento, Profuturo Afore 17 por ciento, Citibanamex Afore 15.6 por ciento y Sura Afore 15.5 por ciento.

Estas administradores en su conjunto concentran 68.5 por ciento del total de los recursos administrados.

