La Coparmex cuestiona al Presupuesto de Egresos: "No disminuye la pobreza, sino que tampoco aporta en la reactivación"

El presupuesto de Egresos 2023 nace con un déficit del 3.7 por ciento del Producto Interno Bruto, así lo aseguró José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.

A través de la señal de radio de El Heraldo Media Group, aseguró que el plan para el gasto público tiene varias estimaciones muy optimistas, sobre todo en lo relacionado con la recaudación y los ingresos.

Destacó que las expectativas de crecimiento por parte del gobierno de México están estimadas en un tres por ciento, cuando los especialistas hablan de un cifra de un 1.4 por ciento. En cuanto a la inflación, comentó, la administración federal espera que el indicador llegue a 3.2 por ciento, mientras que Banxico estima un 4.66 por ciento.

El congreso analizará la propuesta

Además de esto, comentó que incremento que se realizará desde la SHCP para salud será del cuatro por ciento, mientras que el de educación se centró en un cinco por ciento de todo lo que se ejecutará.

De acuerdo con el proyecto, la Sedena tendría un total de 112 mil millones de pesos y además administrará los 68 mil millones de pesos que se otorgarían a la Guardia Nacional. El experto apuntó que además habría un Incremento en turismo del 13 por ciento, pero gran parte sería para el Tren Maya.

Sobre estos datos, dijo que es determinante que el Congreso realice ajustes para que se realice un inversión mayor en temas como la educación, salud y seguridad, los cuales, aseguró, son temas determinantes de la nación.

Indicó que las tres prioridades que tiene el gobierno con el presupuesto que pretende se apruebe son los programas sociales como Sembrando Vida o la Pensión del Bienestar, así como la realización de la Refinería Olmeca y el Tren Maya.

Se gastará más en programas sociales.

"No disminuye la pobreza, sino que tampoco aporta en la reactivación de la economía", dijo.

Aseguró que hay 15 millones de mexicanos que no tienen servicios de salud, no hay recursos necesarios para las policías estatales y no se inyecta capital para mejorar la educación, lo cual va en contra de lo que necesita la nación.

