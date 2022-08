Neomoon, el primer banco 100% digital en dólares para todos los latinoamericanos

La crisis económica mundial golpea con más fuerza en los países de América Latina, provocando condiciones financieras críticas, especialmente para las millones de personas que se ven completamente afectadas por la devaluación de sus monedas locales. La mayoría de los latinoamericanos nunca han tenido suficientes recursos para ahorrar (mucho menos para invertir), ni acceso a la banca tradicional que les permitan resguardarse de la devaluación, incrementar su patrimonio y, lo más grave, son testigos de que cada día que transcurre su dinero vale menos.

Esta situación, más que una dificultad, se ha convertido en una oportunidad para el desarrollo de bancos digitales determinados a incluir segmentos de la población no bancarizada, así como a la nueva generación de nativos digitales. A este grupo pertenece Neomoon, la startup financiera, fundada y liderada por Fedor Saldivia, profesional proveniente de la banca con una gran pasión por la tecnología. La combinación de estos dos mundos le ha permitido especializarse en el desarrollo tecnológico de servicios financieros. Además, se ha dado a conocer en las redes sociales como influencer bajo el seudónimo de @elgordocircuito

“Ha llegado el momento de actuar”, asegura Fedor Saldivia. “Yo vengo de la banca tradicional, sé cómo funciona y las carencias que tiene. Por eso, lo que buscamos es darles libertad financiera a todos los latinoamericanos para proteger su dinero, y hacer lo que es posible en países de primer mundo sin tener que depender de ellos. No se trata de acentuar la crisis de una nación sacando el dinero, o de ahogarse con él, sino de protegerlo para reinvertirlo en su día a día, sorteando las restricciones locales”.

Neomoon viene a transformar las reglas del juego para ofrecerle una verdadera oportunidad a los latinos de transformar sus finanzas a través del acceso a cuentas en dólares, que les permitan proteger sus ingresos de la constante devaluación de divisas dentro de cada uno de los países de la región. Además, con Neomoon no solo podrán guardar su dinero, también podrán hacer transacciones cotidianas como pagos o transferencias.

Se estima que una cuarta parte de la población en el mundo que no tiene servicios bancarios vive en países subdesarrollados, muchos de ellos en América Latina: según el Banco Mundial, 55% de los adultos en la región no están bancarizados. Este escenario representa la oportunidad para ofrecer soluciones financieras a quienes no las han tenido nunca, asegura el CEO y fundador de Neomoon, sobre todo en lo que respecta a tener acceso al dólar y ahorrar en divisas fuertes para evitar la pérdida del valor de su dinero.

Más que un banco digital

Actualmente en el mercado hay muchos bancos digitales, billeteras electrónicas, soluciones de pago online y demás fintech que llegaron para dar respuesta a esta situación. Pero, ¿por qué Neomoon es diferente? La startup, además de ofrecer herramientas a través de la banca digital, resuelve problemas como las restricciones locales, políticas financieras locales e internacionales para muchos países de la región pero, sobre todo, para aquellos que no cuentan con bancos corresponsales en dólares, principal razón por la que la mayoría de los países latinoamericanos no tienen acceso a esta divisa mediante sus bancos nacionales.

“Es en este escenario, donde la tecnología blockchain y criptomonedas comienzan a mostrarse como una solución efectiva ante todas las restricciones financieras que impiden la dolarización oficial, Neomoon se presenta como la alternativa que combina la tradicionalidad de los medios electrónicos de pago, junto al nuevo disruptivo mundo de las criptodivisas. Ésa es nuestra apuesta”, menciona Fedor Saldivia.

Neomoon llega al mercado de la mano de Algorand, plataforma alternativa a la de Ethereum, pero que soluciona el trilema del blockchain, ademas de ser 100% green. La aplicación mantiene sus operaciones en stablecoins (monedas estables), que son aquellas criptomonedas que se caracterizan porque su valor no es volátil y mantienen paridad con el dólar, lo que asegura que el dinero está mucho más protegido ante las devaluaciones de monedas latinoamericanas.

A julio de 2022, es decir, en sus primeros tres meses de operación, Neomoon alcanzó el registro de 65,000 usuarios, cifra por encima de los 50,000 que esperaban lograr en su cuarto mes de actividad. “Estos usuarios nos han permitido ejecutar todas las pruebas de estrés necesarias para el correcto funcionamiento de la plataforma”, explica su CEO y fundador.

La startup financiera fundada por Fedor Saldivia levantó en mayo de 2022 su primera ronda de inversión por 850,000 dólares, la cual fue liderada por Borderless Capital, un venture capital centrado en Blockchain. Actualmente, Neomoon está por iniciar la segunda fase de su plan de negocios, enfocada en la incorporación de comercios. “Estamos planeando habilitar en las próximas semanas este programa. Además, ya comenzamos el Satellites Project, que es una plataforma P2P de pago y cambio de moneda exclusiva para nuestros usuarios (...) Esto apenas está comenzando”, advierte su fundador.