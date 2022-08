Fintech, el truco detrás de las compras a pagos chiquitos| Podcast Dinero y Finanzas Personales

Si eres de los que acostumbra comprar por internet seguro te has topado más de una vez con la opción adquirir tus productos y pagarlos en cómodos paguitos quincenales. Este sistema se ha popularizado mucho y ha ido creciendo por la facilidad que implica adquirir cualquier cosa sin necesidad de tener una tarjeta de crédito es el famoso "compra ahora y paga después".

Este sistema de pago se ha popularizado principalmente entre los consumidores jóvenes: millennial y centennial, pues no necesitan tener una tarjeta de crédito que requiere una aprobación previa e investigación del historial crediticio, pues ofrecen créditos en pocos minutos.

En México operan empresas como Kueski, Nu, Atrato Pago y Aplazo, por citar algunas, y argumentan ser un modelo financieramente inclusivo para las personas que no pueden acceder a las formas tradicionales de crédito, incluyendo comerciantes informales que no pueden comprobar sus ingresos, pero especialistas alertan sobre la fragilidad que representa para los más jóvenes.

¡Aguas, podrías adquirir una deuda impagable!

Estos modelos de financiamiento exprés están poco regulados y dan pie a que los consumidores acumulen muchas deudas en poco tiempo, pues la idea de hacer pagos chiquitos (quincenales o mensuales) te puede llevar a sobre adquirir deuda, pues si vas sumando poco a poco lo que gastas se hace una deuda cada vez más grande, como una bola de nieve crece tan rápido que cuando te das cuenta ya es tarde para correr.

"Buy now, pay later” (BNPL por sus siglas en inglés) es un método de pago fácil sin cobro de intereses que se popularizó con la pandemia de Covid-19 incluso en junio pasado, Apple se convirtió en la última gran empresa en anunciar su propio servicio, pues fue un servicio que inició para compradores nativos digitales como los millennial.

Expertos en finanzas aseguran que si los jóvenes no tuvieran esta facilidad de adquirir créditos instantáneos muchos jóvenes no estarían pagando y se estarían arrepintiendo de sus compras. De acuerdo con un estudio de Credit Karma, casi el 40 por ciento de los usuarios de BNPL afirma haber incumplido al menos un pago. Pero, ¿qué pasa si son compras sin intereses y dejo de pagar? Si bien no suelen cobrar intereses como las tarjetas de crédito, cobran comisiones u otras penalizaciones cuando los usuarios incumplen un pago, así que no te libras de que aumente tu deuda si dejas de pagar puntualmente.

En México causó alerta el creciente fraude conocido como montadeudas, se trata de extorsionadores y estafadores que se hacen pasar por empresas financieras emergentes (Fintech) con la finalidad de cometer delitos, por lo que incrementó la sospecha en torno a la seguridad de las aplicaciones que ofrecen créditos exprés.

No todo es malo, hay ventajas de utilizar las Fintech

Las Fintech ofrecen inclusión financiera, en México sólo el 32.7% de la población tiene acceso a un crédito formal, según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera realizada en el 2021. De acuerdo a la última versión del Estudio Métodos de Pago de Consumidores Online de la Asociación Méxicana de Venta Online (AMVO), 28% de usuarios decide hacer un pago en línea de acuerdo a la seguridad del sitio web en el que va a realizarlo y 19% por si se ofrece un método de pago a meses sin intereses.

Para los mexicanos cada vez se vuelve más importante contar con diferentes métodos de pago, que sean flexibles y dinámicos, al mismo tiempo que no tengan que pasar por la burocracia que supone la incorporación a la banca tradicional.

