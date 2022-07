Industria automotriz advierte impacto por sequías en el Norte de México

La industria automotriz también es vulnerable a los efectos que genera la sequía en el norte del país, aunque aún se evalúan los impactos, dijo Alberto Bustamante, director de la asociación Industria Nacional de Autopartes (INA)

“Si esto llegar a ser una restricción para la industria entonces sí sería una incertidumbre y lo veríamos, pues no solamente con la parte de no tener una certeza de abastecimiento de agua si no ya teníamos una afectación a las cadenas productivas”, expuso el directivo.