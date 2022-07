70 MIL pesos a quien tenga esta moneda de 20 pesos con estas características |FOTO

Las opciones en sitios especializados sobre ciertos ejemplares de billetes y monedas se han ido ampliando en sitios de compra-venta tales como Mercado Libre o Amazon, en donde se encuentran desde ejemplares antiguos hasta los más recientes como son los billetes de valor de 20 y 50 pesos conmemorativos, los cuales llegan a ofertarse en millones de pesos.

Ahora una de las monedas que ha llamado la atención de los usuarios y coleccionistas de este tipo de productos es la de un valor de 20 pesos que tuvo lanzamiento desde abril del 2020 y pertenece a la familia C1; ahora se encuentra ofertada en Mercado Libre por un usuario de Chimalhuacán, Estado De México en 70 mil pesos, señalando que se encuentra en perfectas condiciones.

Moneda de 20 pesos conmemorativa

Entre sus principales características destaca que en una de sus caras hace referencia a la fundación de Villa Rica de la Vera Cruz en abril de 1519. Asimismo, destaca por tener ilustrada una embarcación del siglo XVI, además del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, que hoy es el Palacio Municipal.

Este ejemplar también tiene leyendas que hablan de este importante evento histórico para el estado con "500 Veracruz" y "500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz". Por otro lado, los relieves de la moneda también destacan los años “1519-2019" y el valor de la moneda, es decir 20 pesos mexicanos.

Se vende hasta en 70 mil

De acuerdo con el Banco de México, la composición de la moneda está hecha por un centro de aleación de alpaca plateada, así como de un anillo perimétrico de aleación de bronce-aluminio, lo que la convierte en un peso de 12.67 gramos.

Cabe destacar que no todas se venden en esta cantidad, ya que hay algunas piezas como esta moneda de 20 pesos que no superan los 35 pesos, mientras que otras se ofrecen de entre 10 y hasta 70 mil pesos; lo que las hace tan especiales es que se tratan de piezas de colección y que salieron al mercado pocas piezas, y que además no han tenido gran circulación.

