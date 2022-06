SAT: ¿Me pueden multar si no entrego mi Constancia de Situación Fiscal?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está solicitando a los trabajadores la Constancia de Situación Fiscal que deberán entregar a sus patrones quienes a su vez entregarán esa documentación a la institución financiera encargada de la recolección tributaria.

Los contribuyentes que tengan ingresos por sueldos y salarios, actividades empresariales o profesionales o por arrendamiento de bienes inmuebles o muebles, son quienes deben presentar esta constancia.

¿Para qué es la Constancia de Situación Fiscal?

Las empresas solicitan este documento luego de que se puso en marcha la versión 4.0 de los comprobantes digitales por internet (CFCI).

Las empresas piden a los asalariados está constancia para la deducción de la nómina dispersada, pero también para obtener los comprobantes de gastos que serán utilizados para deducir impuestos.

También para la generación de recibos por la prestación de servicios como pago de colegiaturas escolares.

El documento contiene daros como nombre, domicilio fiscal, código postal y régimen fiscal.

¿Dejan de pagarme si no entrego la Constancia de Situación Fiscal del SAT?

Los contribuyentes que no presenten la Constancia de Situación Fiscal antes del 30 de junio tendrán imposibilidad de deducir impuestos y se elevará su carga impositiva, así como la posibilidad de recibir multas económicas.

El SAT aclaró que la empresa donde laboras no te puede despedir si no entregas este documento a través del artículo "Se paga salario aun cuando no se tenga constancia de situación fiscal", y aclaran que no pueden despedirte ni mucho menos dejar de pagarte tu quincena.

Ninguna de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de la LFT contemplan la interrupción del pago de la percepción laboral porque los trabajadores no entreguen a su empleador su constancia de situación fiscal.

¿Cómo tramitar la Constancia de Situación Fiscal?

Para realizar este trámite no es necesario que acudas de manera presencial a las oficinas del SAT, donde ya se registran largas filas de contribuyentes que desean ese documento. La puedes tramitar de manera sencilla en línea.

Sólo necesitas:

Identificación Vigente

RFC a 13 dígitos

Correo electrónico personal

Número celular a 10 dígitos

