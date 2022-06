5 tips para ser un emprendedor exitoso y triunfar como la empresa Pollo Feliz | Podcast Dinero y Finanzas Personales

¿Estás por emprender? Si tu respuesta es sí, seguramente es por qué alguna vez has soñado con ser tu propio jefe, sin embargo, si por alguna o varias razones no lo has logrado, entonces este episodio de Dinero y Finanzas Personales, te será de mucha utilidad.

En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de conversar con Arnoldo de la Rocha y Navarrete, socio fundador de la empresa mexicana Pollo Feliz, quien nos brindó los mejores tips y consejos para iniciar un negocio.

La fe, constancia y sobre todo la disciplina, son elementos esenciales en el camino del buen emprendedor, las cuales fueron plasmadas en el libro “Sueño mexicano, una historia que contar”, el cual fue escrito por nuestro invitado.

En este material, Arnoldo nos narra su experiencia de vida y desde luego cómo comenzó su proyecto de emprendimiento, un negocio exitoso que se mantiene en la preferencia de los consumidores a lo largo de todo México.

Arnoldo de la Rocha y Navarrete nos narra su experiencia de vida. Foto: Especial.

La plática con nuestro invitado fue muy enriquecedora, pues en ella se tiene una narrativa de cómo se forja un sueño, cómo este se convierte en un negocio exitoso y nos dío cinco tips importantes para no perderse en el camino.

En este episodio también te hablamos sobre las fallas más grandes a la hora de emprender, para que las consideres si buscas ser tu propio jefe.

4 grandes fallas a la hora de emprender

Existen cuatro fallas más comunes a la hora que una persona o familia quiere emprender, las cuales al paso del tiempo representaron una carga que puede llevar al fracaso, al negocio y al sueño de ser su propio jefe.

Tips para nuevos emprendedores. Foto: El Heraldo de México.

No tener claros objetivos: Si el emprendedor no tiene la certeza de hacia dónde llevar su negocio en el futuro próximo, lo más probable es que se pierda en este camino. Falta de compromiso: Tener un emprendimiento es tener en claro que él y los compromisos se deben cumplir, pues al romper uno de ellos provocará que el futuro de negocio sea incierto. Mala planificación: Lo que mal inicia, mal acabará, por eso es muy importante hacer un pequeño estudio antes de lanzar un negocio, nunca será bueno improvisar. Falta de estrategia financiera: La ausencia de esta, puede no solamente provocar que el negocio fracase, sino que además termines con deudas impagables.

Fallas comunes a la hora de emprender.

