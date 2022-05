Pensión Bienestar: ¿En qué fecha entregarán la Tarjeta Bienestar a los nuevos beneficiarios?

Si ya eres beneficiario de la Pensión Bienestar para los Adultos Mayores y todavía no sabes en qué fecha podrás recoger tu Tarjeta Bienestar, en esta ocasión te diremos todo lo que debes saber para que puedas cobrar los 3 mil 850 pesos bimestrales de este apoyo económico a través de esta tarjeta bancaria, además, si todavía no has solicitado ser beneficiario de este programa social que otorga el gobierno federal también te diremos cuáles son los requisitos que debes tener a la mano.

De acuerdo con la información emitida por la Secretaría del Bienestar, hasta el momento, las únicas personas que ya realizaron su registro para obtener la Pensión Bienestar para Adultos Mayores son todos aquellos adultos mayores que cumplieron 65 años entre los meses de enero, febrero, marzo y abril.

Asimismo, se informó que el plazo para recoger la Tarjeta Bienestar será entre el lunes 16 y el martes 31 de mayo, sin embargo, la fecha y hora y lugar de entrega dependerá de cada delegación de la Secretaría del Bienestar, por lo que se recomienda estar atento a las instrucciones que emita la Secretaría del Bienestar en tu localidad para que puedas recoger tu plástico.

Cabe mencionar que a los beneficiarios también se les notificará la fecha, hora y lugar para que puedan recoger su Tarjeta Bienestar a través de un mensaje de texto o una llamada al número telefónico de contacto que registraron al momento de solicitar este apoyo económico.

La Tarjeta Bienestar tiene el objetivo de hacer más afectiva la entrega de los recursos a los adultos mayores. Foto: Especial

¿Cuándo se reanuda el registro?

Como se mencionó antes, hasta ahora, las únicas personas que ya se registraron son todos aquellos adultos mayores que cumplieron 65 años entre los meses de enero, febrero, marzo y abril, en el caso de las personas que cumplan 65 años en otros meses, será en las semanas siguientes cuando se den a conocer las fechas en las que podrán realizar su registro, el cual se realiza de forma presencial en los módulos de registro de la Secretaría el Bienestar.

Requisitos para solicitar la Pensión Bienestar

Para las personas adultas mayores indígenas documento que demuestre residencia en alguno de los municipios catalogados como pueblos indígenas.

Acta de nacimiento

Documento de identificación vigente que puede ser la credencial para votar.

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio con vigencia máxima de seis meses

Para las personas de 65 a 67 años inscritas en el Padrón de derechohabientes del ejercicio 2018, sólo se necesita estar activos en el padrón.

Teléfono de contacto

Es importante señalar que la Secretaría del Bienestar informó que en el caso de las personas que vivan en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas el registro de los adultos mayores se realizará entre el 15 y el 30 de junio debido a que en estas entidades habrá veda electoral por elecciones locales por lo que durante este tiempo no se podrán registrar ni realizar pagos a los beneficiarios.

