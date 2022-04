Vulnera decisión en SCJN competencia en electricidad: IP

Para la Iniciativa Privada la decisión que se tomó este jueves en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), vulnera el derecho a las personas a tener un mercado de electricidad en competencia.

“Se vulnera el derecho que tienen las y los mexicanos a contar con una libre competencia en la generación de electricidad, así como a disponer de energías limpias en beneficio de nuestra salud y que permitan a las empresas cumplir con las regulaciones de cuidado del medio ambiente”, apuntó la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin).

El saldo hoy es que los amparos siguen su curso y la mayor parte de los ministros piensa que los temas torales de la reforma de 2021 son inconstitucionales, añade.

Este jueves, en una votación en el pleno del mayor tribunal, los ministros votaron porque la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica no es inconstitucional.

El voto de la mayoría de los ministros no fue unánime, por lo que al no haber alcanzado, la mayoría calificada se desestimó la acción de inconstitucionalidad presentada por integrantes del Senado de la República.

El sector privado aún estima amparos y esperarán resolución de impugnaciones presentadas (Foto: Cuartoscuro)

La Confederación que preside Antonio Abugaber apunta que los argumentos vertidos en estos días de discusión, deben ser analizados con detalle para entender sus consecuencias jurídicas y sus efectos en los procesos judiciales que siguen en curso.

En el escenario actual que de vive, agregó la cúpula, en el que la regulación internacional exige que las empresas y a sus proveedores informen sobre el origen de sus fuentes de energía y la contaminación que sus procesos de producción generan, es inviable crecer económicamente al ritmo que México demanda con fuentes contaminantes como las plantas de combustóleo.

En este contexto, las empresas que así lo consideren promoverán o esperarán la resolución de los amparos que impugnaron la reforma, con el fin de preservar las fuentes de trabajo y la continuidad de sus procesos de producción.

“Desde el sector privado, es de gran valor que los temas de máxima trascendencia nacional se procesen por la vía institucional y que los ministros planteen sus perspectivas y razonamientos jurídicos de cara a la sociedad”, añadió.

En Twitter, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), expuso que los argumentos vertidos en estos días de discusión deben ser analizados con detalle para entender sus consecuencias jurídicas y sus efectos en los procesos judiciales que siguen en curso.

“La riqueza de la deliberación constitucional no puede resumirse de forma binaria, no es un sí o no.

Por el contrario, ofrece múltiples puntos de vista que enriquecerán la labor cotidiana de los jueces y magistrados de la SCJN en esta materia”, asegura.

