México puede perder competitividad al no ofrecer energía limpia como el mundo demanda: Adrián Garza

Esta semana, luego de casi cinco meses de ser propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Cámara de Diputados, arrancó la dictaminación de la Reforma Eléctrica.

Desde su propuesta, dicha iniciativa ha sido criticada y señalada por supuestamente no lograría lo que promete, además de limitar el uso de energías limpias abonando a que México no cumpla con los tratados internacionales en torno a la reducción de emisiones de efecto invernadero.

En entrevista con Mario Maldonado para Bitácora de Negocios para El Heraldo Media Group, Adrián de la Garza, vice president senior analyst de Moody’s Investors Service, destacó que según un análisis de esta agencia de calificación de riesgo estadounidense que realiza la investigación y análisis de las entidades comerciales y gubernamentales, esta reforma energética es crítica en el aumento de las emisiones de carbono en el país si se aprueba tal como está .

Al respecto, el experto de la calificadora estadounidense destacó que según el reporte que publicaron no sólo debido a la reforma se incrementará las emisiones de carbono, sino que es un tema más amplio de una economía en transición.

Pese a ello, destacó que en este contexto la reforma propuesta por el mandatario mexicano es crítica, aunado a que México ya había relajado su reducción de emisiones desde años pasados, mientras que en la actualidad es claro que las bajas emisiones no es una prioridad para el gobierno.

¿Cómo viene la reforma?

Para Adrián de la Garza, tal y como está escrita la reforma se limitará al sector privado y se otorga al estado mayor peso, lo que no quiere decir que no se va invertir en energía renovable; sin embargo, si preocupan algunas cosas como el hecho de que el despacho de energía limpia se manda hasta el final, lo que implica que no se genere lo necesario para reducir las emisiones.

De igual forma el analista de Moody’s aseguró que la CFE no tienen un plan de energías limpias, siendo que se debe dar más peso a las energías renovables si se quiere alcanzar niveles pactados en los tratados internacionales como el acuerdo de París, mismo que con la reforma se ve difícil llegar a dichas metas verdes y reducir las emisiones de carbono.

Inversión en energías limpias a la baja

Sobre las afectaciones a las empresas, el experto señaló que la inversión en renovables ha venido bajando desde antes, más allá de la reforma, en gran medida debido al ambiente de incertidumbre que genera la propuesta presidencial.

Asimismo señaló que esta reforma preocupa a las empresas que se dedican a generación de energía , pues no queda claro que va a pasar si se aprueba, además de que la legislación secundaria aún está pendiente y será cuando se revele que habrá mayor visibilidad de quienes va a impactar y de qué manera.

Mientras que en un sentido más amplio, preocupa lo que pueda pasar con empresas que están más enfocadas a exportaciones como la automotriz, ya que no hay mecanismo que reemplace o ayude a los privados a generar energías limpias.

“México pierde competitividad por no poder ofrecer energía limpia como el mundo lo demanda”, concluyó el experto.

