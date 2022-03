Reforma energética es necesaria, la anterior se hizo de forma perversa: Mario Morales Vielma

En entrevista con Adriana Delgado para El Heraldo TV, el director general de intermediación de Contratos Legados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Mario Morales Vielma, habló sobre la importancia y efectos que tendrá la reforma energética propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto destacó que esta reforma es necesaria debido a que la pasada, aprobada en 2013, se realizó de manera perversa despojando de muchos derechos a los mexicanos entregando el sector eléctrico completamente; mientras que la nueva reforma se ha planeado para ser implementada paulatinamente a través de algunos años beneficiando a los ciudadanos.

Cuestionado sobre esos motivos “perversos” así como las razones por los cuales ha pasado tanto tiempo para que se haga una reforma; Morales Vielma explicó que la CFE siempre fue la empresa que estuvo atendiendo el requerimiento de electricidad de los mexicanos, logrando proveer de electrificación total del país pasando de un 38% de mexicanos beneficiados a un 99% en este momento, señaló.

Fue a partir del año 2000, en los gobiernos panistas, inicia la operación de centrales eléctricas que son privadas y en el caso del autoabasto se crea en el año 92, cuando señala el experto es realmente donde se empieza a tener una distorsión total del esquema.

Explicó que en un inicio esto estaba dirigido a las empresas mineras, grandes corporativos, acereros, cementeras; empresas que de alguna manera por sus características de producción y sus grandes dimensiones demandan una mayor energía eléctrica.

Es así que desde entonces estos esquemas comienzan a tener presencia en el sector eléctrico, por lo que en la actualidad se cuenta con una proporción del del 45%, el 30% aproximadamente es de los productores independientes y el 15% ya es de los autoabastos.

¿Qué pasa con el abastecimiento de gas?

Es hasta la reforma del año 2013 cuando se asigna la responsabilidad del abastecimiento de gas a la CFE, mientras que al arribar esta nueva administración, había el compromiso para construir 12 gasoductos, muy importantes, que significaban 16 mil millones de dólares esta inversión, con 6 contratos de 6 empresas.

Sin embargo dicha inversión llamó la atención debido a que, según Vielma, tiene intereses inaceptables, que solo benefician a los que se firmaron los contratos, pero a los mexicanos nos hará pagar 5 veces estos gasoductos.

“Los 12 gasoductos tienen esta condición muy particular iban a llegar a 14 centrales, no existe ninguna. La otra situación muy discutible es el interés del 19% en dólares, es totalmente exorbitante, obviamente es un negocio redondo para quienes tienen estos contratos. Y la otra, el tercer elemento que también es muy discutible, es que CFE no será propietario de los gasoductos, los gasoductos van a ser de los privados aunque sean pagados con dinero de los mexicanos”, comentó.

El experto detalló que todas estas condiciones que se crearon en el pasado construidas a favor de los privados, generan que el que menos se beneficie sea el Estado, a pesar de que tenemos mucho gas disponible y tenemos un gran beneficio de tener está cercanía con Estados Unidos que es uno de los más grandes productores de gas.

Partidos de oposición se oponen a la reforma

Debido a que los partidos de oposición en México dicen que no van a apoyar la reforma energética, bajo el argumento de que no va a bajar la tarifa de la luz, no va a generar competencia y que la CFE controle las tarifas, Mario Morales Vielma, señaló que la CFE es el estado y el estado tiene una gran responsabilidad sobre sus ciudadanos, por lo que es este caso no es diferente, una de las responsabilidades más importantes del estado es el bienestar, no es generar utilidades ni ganancias, comentó el experto.

De este modo señaló que ese argumento no tiene sustento, la oposición solo lo repiten y lo repiten, pero no tiene ninguna razón, comentó.

