Habilidades para generar ingresos preceden equilibrio emocional: Mauricio Benoist

El equilibrio y la mejora emocional o psicológica solo se logra en condiciones donde el dinero ya no es un problema para vivir, por eso, la base es tener habilidades de altos ingresos. Así lo considera Mauricio Benoist, director del Centro de Investigación de la Conducta Humana.

“El equilibrio y la mejora emocional o psicológica solo se logra en condiciones donde el dinero ya no es un problema para vivir, por eso recaigo en que la base es tener habilidades de altos ingresos. Un porcentaje de tu dinero deja de jugarlo a corto plazo y comienza a trabajar sobre el interés compuesto, crea una bola de nieve, en resumen: deja de retirar ganancias y reinvierte”, señaló el también director de MB Consultores.

Para lograrlo, Mauricio Benoist sugiere invertir en negocios que ya funcionan y así, contribuir a la expansión de estos, por ejemplo, en una empresa que lleva años en el mercado y requiere capital para abrir una sucursal más, pues este tipo de inversiones generan rentabilidad, no requieren tanto tiempo y se obtiene un ingreso recurrente de bajo riesgo.

Además, señaló que se debe analizar la rentabilidad de este y añadió que se tiene la idea de que comprar un negocio es caro, “pero no, tú puedes comprar el 2% o el 3% de una empresa y lo que tienes que analizar es cuál es la rentabilidad que te genera, por ejemplo, yo soy dueño o tengo el 2.5% de una empresa, sin embargo, esas acciones me generan un 50% anual de rentabilidad, entonces cuando tú lo mides así, no te importa tener el 2.5% de cualquier negocio”.

Por otra parte, el empresario aconsejó evitar caer en negocios especulativos y ser precavido si es que se tiene en mente invertir en ellos, por ejemplo, las cripto monedas, donde se puede ganar mucho dinero rápidamente, pero al mismo tiempo se puede perder grandes cantidades al instante, por lo que Benoist sugirió solo colocar el dinero que se esté dispuesto a perder.

“Mi regla de inversión en este tipo de cartera de riesgo es del 2% al 3% del total de mi capital, sin embargo, todo esto se tiene que hacer desde un gran desapego y con capital que se esté dispuesto a perder sin afectar el patrimonio”, comentó.

Mauricio Benoist comentó que una vez que se comienzan a elevar los ingresos, la calidad de vida aumenta, y esto hace que el cerebro se acostumbre a generar una necesidad de multiplicar esos ingresos económicos, fenómeno que el especialista llama “apalancamiento emocional”.

“Hay objetos o servicios que cuestan demasiado dinero para mí, sin embargo, cada vez que yo los adquiero, me digo a mí mismo que yo me merezco mucho más que esto y que yo puedo lograrlo. ¡Tienes que decirle a tu cerebro para qué lo quieres! y así seguir progresando en tu estilo de vida real” aseguró Benoist.

Finalmente, recordó que lo importante es hacer crecer los activos para de ahí disfrutar de los lujos, no depender de un solo modelo de negocio es fundamental. “Acuérdate que el éxito de un negocio es que te capitalice a ti como individuo para que tú te hagas rico. No desgastes tus años de vida para crecer algo que no disfrutas y no te da el estilo de vida que mereces. Ve por tu vida “épica”, concluyó.

dhfm

Seguir leyendo:

Inversiones inmobiliarias y bitcoins, la sinergia del presente: Gustavo Tomé

La banca mexicana tiene liquidez para ofrecer créditos, pese a la crisis, asegura ABM