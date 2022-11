SAT no cobra impuestos por depósitos de 15 mil pesos; te lo aclaramos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició la Miscelánea Fiscal 2022 que endurece las medidas fiscales y vigila de manera estricta los depósitos mayores a 15 mil pesos mensuales en las cuentas bancarias de todos los mexicanos. Esto ha generado mucha confusión, pues la gente cree que se trata de cobrar impuestos por esos depósitos pero no es así, sino es una medida que obligará a los bancos a presentar un reporte mensual sobre esas cuentas.

Esto no es nuevo, pues los bancos ya reportaban esos ingresos en las cuentas de sus usuarios, sólo que antes se hacía de manera anual, y a partir de este año deben hacer el reporte mensual, por lo que no tiene nada que ver con la recaudación de impuestos.

Este martes el SAT dio a conocer el formato que los bancos deben llenar para hacer dicho reporte mensual de todas aquellas cuentas que tengan depósitos mayores de 15 mil pesos al mes, pues se modificó el Artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con lo cual ahora será cada mes en lugar de ser anual como ya lo hacían.

¿Qué es lo que hará el SAT con los depósitos en efectivo?

La confusión en torno a si habrá un nuevo cobro de impuestos de parte del SAT por el depósito de montos mayores a 15 mil pesos en efectivo surge a raíz de la propuesta que la Secretaría de Hacienda incluyó en el Paquete Económico 2022.

Esto quiere decir que los bancos entreguen de manera mensual el reporte de los depósitos en efectivo que reciban sus clientes, pero no quiere decir que se cobrará impuestos por hacerlos, pues esa medida no se incluyó en la miscelánea fiscal, explicó en su momento Raquel Buenrostro, extitular del SAT.

Hay que aclarar que lo que el SAT busca es evitar la evasión de impuestos, pues hay un sector de la población que no genera facturas y recibe ingresos que pueden estar relacionados con el comercio o ventas por catálogo, por lo que se hacen auditorias a las cuentas bancarias que puedan resultar sospechosas, pues el fisco podrá hacer las revisiones más rápidamente y detectar a la gente que, posiblemente, incurre en lavado de dinero y, si fuera el caso, bloquear las cuentas bancarias.

SAT busca que los contribuyentes paguen impuestos

El uso de efectivo es un tema que genera dolor de cabeza al SAT, pues el servicio de recaudación de impuestos tiene complicado rastrear las operaciones, por lo que ahora se busca que coincidan los ingresos entre lo que declaran y lo que reciben en depósitos en efectivo, tal es el caso de los médicos, quienes serán fiscalizados de manera más detallada.

De modo que si te hacen depósitos chiquitos a lo largo del mes, pero esos suman más de 15 mil pesos, los bancos tendrán la obligación de reportar al SAT esas operaciones para encontrar discrepancias entre lo declarado al mes y lo que reciben algunos de los contribuyentes.

Estos cambios se deben a modificaciones en el artículo 10.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que dice:

A efecto de contar con información oportuna que apoye en el ejercicio de las facultades de fiscalización, se propone reformar el artículo 55, fracción iV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con la finalidad de que la declaración informativa de depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas abiertas a nombre de los contribuyentes en las instituciones del sistema financiero a que se refiere dicho precepto se presente mensualmente a más tardar el día 17 del mes siguiente que corresponda la información, en lugar de anualmente.

Hay que destacar que no todos los depósitos en efectivo son fiscalizados, pues no aplica para depósitos en cheques o transferencias electrónicas mayores a 15 mil pesos, pues esas operaciones no serán notificadas al SAT, únicamente los depósitos en efectivo.

