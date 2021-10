SAT va tras estudiantes mayores de 18 años; pagarán multas de 11 mil pesos si no tramitan su RFC

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) endurecerá sus medidas fiscales a partir de 2022, cuando entrarán en operaciones las modificaciones a la miscelánea fiscal, por lo que no sólo se tendrá más vigilancia sobre las cuentas bancarias, sino también sobre la actividad de los jóvenes mayores de 18 años.

De acuerdo con las modificaciones emitidas, todos los mayores de edad, que en su mayoría son estudiantes, deberán tramitar ante el SAT su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de no hacerlo serán acreedores a multas.

La propuesta del gobierno añade un párrafo al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF) el cual cita que las personas mayores de edad tendrán que darse de alta ante el SAT, y será una obligación de todos los ciudadanos hacerlo.

¿Por qué el SAT fiscalizará a los estudiantes?

Hay que aclarar que no se trata de un caza de brujas, ni que el SAT esté tras los jóvenes estudiantes, sino que se busca promover la cultura tributaria, pues muchos jóvenes inician su vida laboral con la mayoría de edad.

Es importante destacar que de no tramitar su RFC podrían ser acreedores a multas que van de los 3 mil 800 pesos a los 11 mil 600 pesos, esto no quiere decir que se verán obligados a pagar impuestos, es un plan para evitar la evasión en el futuro.

El monto de las multas viene establecido en el artículo 80 del CFF que establece las sanciones; la decisión de las autoridades está apegada a la facilitación de la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.

Además es necesario recordar que el RFC es un documento que solicita en otros trámites fiscales como lo son la e.firma, necesaria para hacer declaraciones mensuales o anuales.

¿Tengo que pagar impuestos si tramito mi RFC y no tengo un trabajo?

Sólo serán multados quienes trabajen y no tengan su RFC. Foto: Cuartoscuro

No, tramitar el RFC no quiere decir que los jóvenes estudiantes deban pagar impuestos, pues si no cuentan con un ingreso fijo no pueden ser obligados a pagar impuestos.

Lo que implica darse de alta ante el SAT es que ya estarán dentro del sistema fiscal, teniendo así una lista de los futuros contribuyentes, a fin de reducir la evasión fiscal en México.

En caso de que un joven mayor de 18 años tenga un trabajo con un ingreso fijo y no de alta su RFC será objeto a la multa citada, pues le corresponde pagar un porcentaje de impuestos.

¿Cómo se tramita el RFC?

Realizar este trámite es muy sencillo, se puede hacer a través de Internet o de manera presencial en las instalaciones del SAT, pues una clave que identifica como contribuyentes a las personas físicas o morales.

Esto quiere decir que todas las personas que tienen una actividad económica deben pagar impuestos para lo que necesitan su RFC.

Requisitos:

CURP

Paso a paso cómo tramitar el RFC en línea

Ingresar al portal del SAT y elegir la opción “Trámites de RFC” en el menú superior

Seleccionar la opción “Obtén tu RCF con Clave Única de Registro de Población”

Captura el código de verificación

Revisa que tus datos sean correctos

Completa la información solicitada.

Al finalizar te llega un acuse de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes que contiene la cédula de identificación fiscal y un código de barras bidimensionales (QR).

Escucha nuestro podcast de Finanzas Personales y empodera tu dinero