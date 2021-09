SAT obligará a bancos a reportar depósitos en efectivo de sus clientes; así puede afectarte

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aplicará medidas más estrictas en cuanto a la recolección de información de los contribuyentes, por lo que a partir del 2022 los bancos deberán reportar a las cuentas que reciben depósitos mayores a 15 mil pesos.

Esto se estableció así en la nueva reforma del Impuesto Sobre la Renta (LISR) en su artículo 55 fracción V, de modo que las instituciones bancarias están obligados a notificar al SAT las cuentas que al mes reciben depósitos efectivo mayores a 15 mil pesos.

El reporte será mensual e incluye todas las cuentas de una misma persona y los bancos deberán informar de manera mensual ante la institución tributaria.

¿Es obligatorio que los bancos notifiquen al SAT?

Sí, de acuerdo con la modificación realizada a la miscelánea fiscal 2021 los bancos tienen la obligación de reportar ante el SAT a las cuentas de una misma persona que reciban depósitos mayores a 15 mil pesos mensualmente.

Los bancos deben cumplir con esta obligación de manera mensual a más tardar el día 10 de cada mes, de no hacerlo así deberán realizarlo anualmente.

La medida establece que para el SAT cuente con información oportuna el reporte deberá ser mensual.

Buscan que todos paguen impuestos. Foto: SAT

¿Por qué el SAT investiga los depósitos mayores a 15 mil pesos?

Se fiscaliza el flujo de efectivo con la finalidad de que los usuarios de cuentas bancarias paguen impuestos por cada depósito que reciban en efectivo, por lo que el SAT revisará que haya coincidencia entre el comprobante CFDI y el monto declarado ante el fisco.

Hay que destacar que no todos los depósitos en efectivo son fiscalizados, pues no aplica para depósitos en cheques o transferencias electrónicas mayores a 15 mil pesos, pues esas operaciones no serán notificadas al SAT.