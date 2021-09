SAT: ¿por qué es importante la tanda?

Si eres fan de las tandas y los intercambios de dinerito entre amigos, compañeros de trabajo o hasta con tus vecinos, no olvides que ‘Lolita’ nos tiene en la mira, claro, siempre y cuando los ingresos que deposites en el banco excedan los 15 mil pesos, recuerda que los bancos notifican los depósitos mayores a esa cantidad y por ende en tu declaración debes notificar por esos ingresos extras que recibas.

Por ese motivo no debes pasar por alto que si esas tandas exceden de esos montos, no se incluyan en las declaraciones anuales, que como mencionamos, son una obligación y podríamos meternos en problemas por no incluirlos en nuestros gastos extra.

Como cada año el Sistema de Administración Tributaria (SAT), nos conmina como contribuyentes a presentar nuestra declaración anual y con ello certificar el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales a través de la presentación de declaraciones provisionales o definitivas de impuestos, dichas declaraciones integran la información sobre nuestros ingresos, deducciones, actos y actividades.

¿Qué es lo que debes declarar?

Dicha declaración como lo mencionamos debemos presentarla cada año, y para presentarla debemos cumplir con algunos requisitos que a continuación detallamos.

Primero debes saber que si no obtuviste ingresos mayores a 400 mil pesos, no debes preocuparte, el trámite no aplica para ti, pero si por el contrario, los ingresos exceden esa cantidad, debes presentarla.

Debes estar pendiente de la temporalidad, si dejaste de prestar tus servicios antes del 31 de diciembre del año fiscal que corre.

Además debes tener en cuenta (y muy presente) que si indicaste por escrito que te encargarías de realizar ese trámite en lugar del patrón de tu empresa, no debes olvidarlo.

Muy importante, si obtuviste otros ingresos acumulables (rentas, actividades empresariales, honorarios y desde luego esas tandas), además de los salarios.

Recuerda que es muy importante que esos ingresos extra producto de las tandas debes declararlo ante el SAT, siempre y cuando esos ingresos los incluyas en tu cuenta de banco, si por el contrario no están dentro de la cuenta, podrían generar irregularidades con los montos declarados.