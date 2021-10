¿Te hacen depósitos chiquitos a tus cuentas bancarias? Cuidado el SAT te tiene en la mira

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aplicará medidas más estrictas en cuanto a la recolección de información de los contribuyentes, por lo que a partir del 2022 los bancos deberán reportar las cuentas que reciben depósitos mayores a 15 mil pesos.

Esto se estableció así en la nueva reforma del Impuesto Sobre la Renta (LISR) en su artículo 55 fracción V, de modo que las instituciones bancarias están obligados a notificar al SAT las cuentas que al mes reciben depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos.

Esto quiere decir que si el cliente de un banco tiene diversas cuentas a su nombre y recibe depósitos mayores a la cantidad citada, la institución financiera deberá reportarlo, si excede los 15 mil pesos al mes.

Sin importar que los depósitos se realicen en cuentas diferentes el SAT fiscalizará las operaciones, siempre y cuando estén bajo el mismo nombre de una persona, pues la medida busca reducir la evasión de impuestos.

¿Por qué el SAT fiscaliza las cuentas bancarias?

Buscan evitar discrepancias fiscales. Foto: Cuartoscuro

El SAT ha solicitado a los bancos un reporte mensual con los registros de sus clientes que junten depósitos mayores a 15 mil pesos para encontrar discrepancias entre lo declarado al mes y lo que reciben algunos de los contribuyentes.

Estos cambios se deben a modificaciones en el artículo 10.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que dice:

A efecto de contar con información oportuna que apoye en el ejercicio de las facultades de fiscalización, se propone reformar el artículo 55, fracción iV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con la finalidad de que la declaración informativa de depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas abiertas a nombre de los contribuyentes en las instituciones del sistema financiero a que se refiere dicho precepto se presente mensualmente a más tardar el día 17 del mes siguiente que corresponda la información, en lugar de anualmente.

Hay que destacar que no todos los depósitos en efectivo son fiscalizados, pues no aplica para depósitos en cheques o transferencias electrónicas mayores a 15 mil pesos, pues esas operaciones no serán notificadas al SAT.