Buen Fin: ¿El IMSS y el ISSSTE adelantarán pago de las pensiones de diciembre para aprovechar ofertas?

Este viernes 18 de noviembre dio inició el Buen Fin 2022 y por ello, los pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se han cuestionado si tienen que recibir de manera anticipada el pago correspondiente al mes de diciembre con el objetivo de aprovechar las rebajas y ofertas de este fin de semana en diversos productos y servicios, por lo que en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

Esta duda de los pensionados se originó debido a que en algunos meses anteriores han recibido su pago mensual de manera anticipada, sin embargo, en esta ocasión no sucederá de esta manera pues las única condición para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) adelanten el pago de las pensiones es que los días en los que regularmente hacen el depósito sean días bancarios inhábiles, lo cual no es el caso en el actual periodo, lo que quiere decir que El Buen Fin no es motivo para adelantar el pago de las pensiones.

¿Cuándo se cobran las pensiones de diciembre?

En el caso de los pensionados o jubilados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el depósito que cubrirá el mes de diciembre se realizará el próximo miércoles 30 de noviembre, por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que, el pago correspondiente al último mes de 2022 se realizará sin demoras a partir de los primeros minutos del jueves 1 de diciembre.

Cabe mencionar que, para el periodo correspondiente al mes de diciembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) NO tienen contemplado realizar el pago o depósito de alguna prestación adicional, por lo que los pensionados y jubilados de ambas instituciones únicamente recibirán el monto equivalente a su pensión, el cual, se determina dependiendo la situación de cada trabajador al momento de jubilarse.

Cobra el dinero de tu pensión sin riesgos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), emitieron una serie de recomendaciones para que los jubilados realicen el cobro de su dinero de la manera más segura posible y entre estas sugerencias destacan el acudir acompañado a realizar el cobro por una persona de confianza, no obstante, también recomiendan respetar todos los lineamientos sanitarios vigentes para evitar nuevos contagios de Covid-19 entre las personas.

Otra de las recomendaciones en las que se hace énfasis es acudir a cobrar el dinero de la pensión en los días posteriores a la realización del depósito pues de esta manera se busca evitar que se generan aglomeraciones innecesarias en los centros bancarios.

Para finalizar, se recuerda a los afiliados del IMSS y el ISSSTE que el cobro de las pensiones también se puede realizar en diferentes tiendas de autoservicio y que también se pueden realizar compras directamente con la tarjeta de cobro en diversos establecimientos autorizados.

¿Tienes alguna otra duda referente a las pensiones?

En caso de tener dudas sobre el funcionamiento del programa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), puso a disposición el 800 623 2323, donde se deberá elegir la opción 3 donde personal de Instituto atenderá todas las dudas de los pensionados.

En el caso del el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se puso a disposición el número 55 5062 0555 o las direcciones electrónicas atención@pensiónissste.gob.mx y atencioncomercial@pensionissste.gob.mx.

