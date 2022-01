Incapacidades Covid cuestan 5 mdp diarios a los patrones, asegura Canaco

Alrededor de cinco millones de pesos diarios están pagando los empresarios por concepto de incapacidad debido a afecciones del Covid señaló Raúl Uranga, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Guadalajara (CANACO).

“Es general, es un tema que estamos viendo que afecta a todos los sectores, las plantillas laborales están siendo afectadas entre un 10 y un 15 por ciento de la plantilla total laboral pero esto es un tema que está afectando a todos los sectores, sin embargo, en la Canaco nos preocupa en particular las mipymes, esto es, las micro, pequeñas y medianas empresas, en particular aquellas en donde trabajan de uno a cinco colaboradores en donde el contagio provoca que la empresa no pueda funcionar”.