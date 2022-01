Si a la reforma eléctrica no se le hacen modificaciones, no va a pasar, asegura Luis Espinosa Cházaro

Este lunes 17 de enero se inauguró el Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica al que acudieron once gobernadores, principalmente de Morena, aunque también participó el priista Omar Fayad.

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana en El Heraldo Media Group, Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, comentó que ya comenzó la parte protocolaria, en la que se escuchó a algunos de los gobernadores que apoyan la iniciativa; sin embargo, aseguró, no serán ellos quienes legislen constitucionalmente la reforma, sino los diputados.

"Nosotros hemos dicho que esta discusión debe ser eminentemente técnica no política ni ideológica, los expertos son a quienes debemos convocar a este parlamento abierto para ver la conveniencia o no de una reforma como la que planteó el presidente".

Además, dijo que es lamentable que insistan en la fórmula de no cambiar ni una coma, porque los legisladores tienen el mandato de la gente para legislar en favor de la gente y no del presidente de la República.

"Si continúa esto de que no se le cambie una coma, la reforma no va a pasar en los términos que está, es importante que haya apertura al diálogo, que no haya un único criterio que es el del presidente y que sus legisladores no se atrevan a modificar en favor de México".