PRD no pude acompañar una reforma que haga la luz eléctrica más cara: Luis Espinosa Cházaro

Ante la polémica que ha generado la propuesta de reforma eléctrica propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; han circulado rumores en torno a que la bancada del PRI en la Cámara de Diputados podría apoyar la iniciativa del mandatario.

Debido a esta posibilidad, ha circulado el rumor en torno a una posible fractura entre los miembros de la llamada “Alianza va por México”, conformada por las bancadas del PRI, PRD y el PAN.

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana en El Heraldo TV, el coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, expuso la postura de su bancada ante esta posibilidad de ruptura, así como de la reforma promovida por el presidente.

Al respecto a la reforma promovida por el titular del ejecutivo, Cházaro aseguró que como bancada el PRD no pude acompañar una reforma que haga la luz eléctrica más cara, por lo que votaran en bloque oponiéndose a la propuesta presidencial.

En ese sentido aseguró que el PRD no apoyará la reforma, algo que aseguró ya se ha platicado, por lo que se votar en contra al no estar de acuerdo con una reforma que haga la energía eléctrica más cara, reste competitividad al sector y al país, además de ser regresiva y no ir en sintonía con el cuidado del medio ambiente

¿Alianza opositora está en peligro?

Sobre la posibilidad de que al alianza opositora en la Cámara Diputados, llegue a su fin, Luis Espinosa Cházaro, aseguró ser respetuoso de la forma de pensar de cada uno de los tres partidos de la alianza pero aseguró que en caso del que el PRI apoye la propuesta, la alianza está en riesgo.

Pese a esta posibilidad, el coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, aseguró que al menos por lo mostrado por los líderes priístas tanto en público como en privado no se ven intenciones de acompañar al mandatario; por lo que rumorar sobre ello es adelantar vísperas.