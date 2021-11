Estamos ante un presupuesto centralista: Luis Espinosa Cházaro

En el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, el coordinador de Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Espinosa Cházaro destacó que se requiere una modificación de la propuesta actual.

En entrevista con Carlos Zuñiga para Cámara de Origen, destacó que actualmente hay "oídos sordos" pues la propuesta es sobre una persona que quiere controlar todo el gasto del país.

Desgraciadamente hay oídos sordos, no cumplen los diputados de Morena con una obligación constitucional, el presupuesto llega a la Cámara de Diputados para revisarse y modificarse, no es algún trámite. El constituyente tenía claro que un solo hombre no puede construir el presupuesto de una nación, y hoy estamos ante un presupuesto centralista de visión de un solo hombre.