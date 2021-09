¿Qué pasa si me retrasé un mi pago de tarjeta de crédito por falla en BBVA?

El pasado fin de semana, millones de usuarios de BBVA en México reportaron fallas en el servicio de dicha entidad bancaría por lo que se quedaron sin poder disponer de efectivo en cajeros ni pudieron realizar movimientos a través de la aplicación, además, cientos de personas no pudieron realizar sus pagos programados de tarjetas de crédito y fueron multados por el retraso, por lo que a continuación te decimos lo que debes hacer en estos casos para que no pagues por un error del banco.

Para empezar, lo primero que debes revisar en tu estado de cuenta es que no se haya realizado un cargo por pago tardío en tu cuenta de crédito de BBVA y en caso de detectar que sí se haya efectuado este cobro por moratoria, debes acudir a la Unidad Especializada de Atención (UNE) de BBVA y en caso de no tener respuesta o que no se atendiera la aclaración se puede interponer una queja ante la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Deben investigar

En entrevista para Business Insider México, el consultor y expresidente de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Constanzo, aseguró que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) está obligada a investigar lo ocurrido este fin de semana con el servicio de BBVA, además, señaló que se deben revisar minuciosamente el sistema del banco involucrado y enfatizó que en caso de encontrar irregularidades podrían ser multados.

Asimismo, señaló que BBVA no está obligado a pagar una especie de indemnización a sus usuarios por los inconvenientes generados tras las fallas en su sistema e hizo énfasis en que las multas solo podrían darse si las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detecta irregularidades en su sistema.

BBVA reestablece servicio

Algunos usuarios de BBVA reportaron que había fallas en la aplicación y en cajeros automáticos desde la noche del sábado 11 de septiembre, pero el punto más intenso de la crisis se vivió durante el domingo 12 de septiembre pues miles de usuarios reportaron a través de redes sociales que no pudieron hacer retiros de efectivo, ni pagar en establecimientos o hacer movimientos en la aplicación, por lo que BBVA se hizo tendencia en redes sociales por las constantes quejas.

Por la tarde del domingo 12 de septiembre, BBVA emitió un comunicado en el que reconocía la intermitencia en su servicio y aunque no especificó a qué se debió, aseguró que estaban trabajando para reestablecer su servicio lo más pronto posible, lo cual, ocurrió hasta las primeras horas del lunes 13 de septiembre y en otro comunicado, BBVA confirmó que ya había reestablecido su servicio de manera normal, además, ofreció disculpas por los inconvenientes generados a sus clientes por las fallas en su servicio.

Fallas afectan a millones

La filial mexicana de BBVA tiene alrededor de 56 millones de clientes activos en territorio nacional, por lo que es una de las entidades bancarias más importantes en México. Cabe mencionar que, de su total de clientes, 35.6 millones utilizan la banca digital por lo que las fallas en su servicio afectaron a millones de personas.

