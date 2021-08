Tras ser llamado 'ultratecnócrata', Gerardo Esquivel asegura que la deliberación pública es bienvenida

El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, aseguró que estar en desacuerdo con algo o alguien no implica necesariamente enfrentamiento.

“En democracia, el disenso no siempre es confrontación. La deliberación pública siempre será bienvenida”, expuso en su cuenta de Twitter.

Sin mencionar la situación ni hacer referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador, su declaración se da después de que, esta mañana, el jefe del Ejecutivo aseguró que Esquivel se volvió un “ultratecnócrata”, luego de que éste dijera que no se puede pagar la deuda pública con los 12 mil millones de dólares que México va a recibir del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El pasado miércoles, López Obrador puso sobre la mesa la posibilidad de utilizar los recursos que el país va a recibir por concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG), por parte del organismo internacional, para pagar deuda por anticipado.

El FMI va a entregar 650 mil millones de dólares a diversos países miembros, “en el caso de México le corresponden alrededor de 12 mil millones”, dijo el mandatario en ese entonces.

Sin embargo, el subgobernador del Banco de México aseguró, ese mismo día por la tarde, que los DEG que va a otorgar el organismo internacional al país no se pueden usar para pagar deuda del país.

“En México, por mandato de ley, los activos de reserva internacional no se pueden usar para pagar deuda”, señaló.

Al respecto, hoy, el presidente aseguró: “ya se volvió ultratecnócrata diciendo no se puede lo que plantea el presidente. No se puede porque no se quiere, porque, con todo respeto, son muy cuadrados”.

El mandatario señaló que se va a hacer la petición formal al Banco de México para utilizar los DEG.

alg