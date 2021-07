Carlos Slim pone en órbita un nuevo satélite para aumentar la oferta de servicios en Latinoamérica

Embratel, firma brasileña del empresario mexicano Carlos Slim, anunció el lanzamiento con éxito del Star One D2, satélite que garantizará la oferta de nueva capacidad satelital en Brasil y en América Latina. El Star One D2 está equipado con las bandas C, Ku, Ka y X.

La Banda Ku va a ser utilizada especialmente para ampliar las capacidades dirigidas al parque brasileño de antenas parabólicas, demandas de televisión de paga y conectividad de empresas. En tanto, la Banda Ka será utilizada mayormente en la ampliación de backhaul de la telefonía celular, así como para aumentar el desempeño de aplicaciones de datos e Internet del mercado empresarial.

“Estamos muy contentos con el exitoso lanzamiento del Star One D2, el mayor satélite de nuestra flota, con el cual reforzaremos nuestro liderazgo de mercado, proporcionando más recursos y capacidad para las telecomunicaciones de Brasil y de América Latina”, explicó José Félix, presidente de Claro en Brasil, una de las mayores empresas de telecomunicaciones del mundo. “Con el anuncio de hoy, reafirmamos nuestro compromiso con el país y con la región”, agregó.

El Star One D2 complementa la flota de Embratel, la cual contaba con otros cinco satélites en órbita geoestacionaria (Star One D1, C1, C2, C3 y C4).

Con una potencia de 19,3 KW y peso de 7 toneladas, el Star One D2 ocupa la posición orbital de 70° W y está equipado con 28 transponders (receptores y transmisores de señales) en Banda C, 24 transponders en Banda Ku y payloads en Banda Ka y Banda X.

‘’El nuevo satélite nos permitirá ampliar nuestra operación con clientes de la región, ya que proporcionará mayor capacidad para transmisiones de datos en general y para nuestra estructura de telefonía celular (backhaul), ayudando en la ampliación de los servicios móviles’’ detalló José Formoso, CEO de Embratel.

Con la Banda Ka, el Star One D2 atenderá a las demandas de backhaul de telefonía celular al tiempo que complementará una cobertura semejante a la que se tiene disponible en el Star One D1, ampliando las ofertas de Internet y banda ancha Empresarial, en gran parte del territorio brasileño, además de permitir el uso de aplicaciones corporativas con transmisión de datos de alta calidad.

Las Bandas C y Ku también complementarán las ofertas de datos, video e internet de alta velocidad para los órganos del Gobierno y grandes empresas que actúan en México, así como en Centro y Sudamérica, además de expandir las redes de backhaul celular ya existentes en la Banda Ku por medio de otros satélites de la flota de Embratel. La Banda Ku también podrá ser usada para la migración de señales de TVRO, actualmente transmitidos en Banda C, lo que permitirá atender esta las condiciones previstas para la futura implementación del 5G en Brasil.

Asimismo, permitirá la transmisión de señales para televisión de paga, ya que la Banda C garantizará el mantenimiento y la distribución de señales para permitir el aumento de la oferta de contenidos de afiliadas de grandes emisoras de TV en el segmento de broadcast.

“Ampliaremos nuestra oferta de servicios, incluyendo aplicaciones de entretenimiento, telemedicina, agro negocio y tele educación”, afirmó Gustavo Silbert, Director-Ejecutivo de Embratel, quien recordó que la empresa ya atiende con sus servicios satelitales a las mayores empresas de Brasil y de América Latina, así como a las principales emisoras de TV, canales independientes, bancos y compañías que utilizan señales de televisión, radio, telefonía internet y datos.

Los servicios del Star One D2 ya pueden ser contratados por empresas y órganos del gobierno. “La entrega de capacidad comenzará a partir del inicio de la fase de operación comercial del satélite, la cual ocurrirá a partir de octubre 2021”, dijo Lincoln Oliveira, Director de la Unidad de Satélites de Embratel.

El Star One D2 será controlado a partir del mayor y más moderno centro de operaciones de satélites de Brasil y de América Latina, localizado en Guaratiba (Rio de Janeiro - Brasil). Como líder y precursora de soluciones vía satélite en América Latina, Embratel fue la primera empresa en el mundo a recibir la certificación ISO por los servicios de control colocados a disposición a partir de su centro. El Sistema de Gestión de Calidad del Servicio de Control de Satélites del centro de Guaratiba posee la certificación ISO 9001:2015, colocando a la compañía como una de las más confiables del mundo por cuenta de su moderna tecnología y de su equipo altamente capacitado.

Embratel también está certificada de acuerdo con las normas Inmetro (Brasil), Ansi-Rab (Estados Unidos) y RVA (Holanda), además de participar activamente en la Space Data Association (SDA), principal institución que presta servicios de vigilancia espacial para las operaciones de satélites.

El Star One D2 fue construido por Maxar y lanzando por Arianespace.

alg