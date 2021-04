¿Billete con la imagen de Vladimir Putin? Que no te estafen, descubre si es REAL

El presidente de Rusia es uno de los personajes de la historia moderna con bastante popularidad en el país que gobierna, a su vez, también es uno de los más polémicos debido a las estrictas leyes que aplica, como la ilegalidad de la comunidad LGBTTIQ+ dentro de Rusia y las reelecciones que le han permitido estar en el poder durante poco más de 20 años.

Su popularidad se debe a que su gobierno ha apoyado a las comunidades más necesitadas, sin embargo, hoy en día sus reelecciones son bastante criticadas, sobre todo por los jóvenes de aquel país "Los rusos más jóvenes, con mejor educación y que viven en grandes ciudades como Moscú y San Petersburgo ciertamente se oponen a que siga gobernando", asegura Vladimir Gel'man, un profesor de política de su país en la Universidad de Helsinki en Finlandia.

¿Popularidad o dictadura?

Algunas personas han sido engañadas y extorsionadas ya que les han vendido billetes con la figura del presidente ruso, Vladimir Putin, sin embargo es un montaje, ya que no es un billete auténtico.

En 2015, un periódico llamado Fontanka informaría que la unión ortodoxa de cosacos Irbis anunciaron que tenía su propio sistema de monedas, además de que habrían impreso más de 2 millones de billetes con personajes como Andréi Poliakov y del mandatario ruso Vladímir Putin.

Sin embargo, el propio gobierno Ruso través de la fiscalía de San Petersburgo, evaluarían la legalidad de su pseudo moneda, ya que esta sería una moneda de cambio que no tiene alguna marca o legalidad correspondiente ya que se usa únicamente para pagar algunos productos y servicios ofrecidos de la comunidad.

El Banco Central de Rusia, declararía que los "billetes y monedas del Banco de Rusia son el único medio legal de pago en el territorio de la Federación Rusa y la introducción de otras unidades monetarias y la emisión de sucedáneos están prohibidas".

Billete Falso

Sin embargo a través de la plataforma Ebay, se pueda adquirir un billete con la imagen del mandatario, sin embargo, debemos ser conscientes de que no es un billete auténtico y por lo tanto no es coleccionable, además de que su valor no es muy alto en el mercado.

Foto: Ebay

Con información de Sputnik y BBC Mundo

avh