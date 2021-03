¿Cómo vender monedas? 4 tips para ofertarlas a precio de oro

En los últimos meses se ha disparado el interés por la venta y compra de monedas. De acuerdo a los expertos en numismática esto se debe a que durante el 2020 y lo que llevamos de este año, fueron suspendidos los eventos donde los coleccionistas se reunían para observar y adquirir las piezas que necesitaban. Esta es la razón por la que se encuentran muchas ofertas en internet y aquí te presentamos cómo vender tus monedas a un buen precio.

Antes de dar a conocer los tips, hay que aclarar que aunque el negocio de compra-venta de estas piezas puede ser rentable, nadie se vuelve rico. Hay algunas monedas que valen mucho dinero debido a su año de acuñación, a sus extrañas características, entre otras cosas, sin embargo son la minoría. La recomendación es que bajes las expectativas y compruebes los precios reales de las piezas que vas a ofrecer.

1. ¿Cuál es el precio de las monedas?

El valor numismático de las monedas fluctúa en el tiempo de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. Las piezas que son más escasas y que muy poca gente tiene, valen más. Mientras aquellas que son muy comunes y se pueden encontrar con facilidad, tener un valor muy bajo, casi algunos pesos más de lo que marca la denominación.

Hay que destacar que hay un precio de venta y uno de compra. El precio que un coleccionista pone a una moneda que vende no es el que se te va a pagar, el precio podría ser sensiblemente inferior.

2.Conoce el verdadero valor de la moneda

Antes de ofertar tienes que saber el valor de la moneda que tienes. Lo que puedes hacer es buscar en Google, por ejemplo, si tienes una moneda de 5 pesos conmemorativa, busca sus características y por cuanto más o menos se está vendiendo. Además, si está mal acuñada o tiene algo diferente en comparación a las fotos que ves por Internet, puede ser que tenga un valor un poco más alto. Por último, mira si la moneda está hecha de algún metal precioso (plata, oro, paladio).

Puedes consultar en el portal un Catálogo en línea de la Colección Numismática del Banco de México, las características de la moneda que tienes, para saber con exactitud el año, el tipo de material, entre otros. La consulta es gratis y tiene diferentes formas de búsqueda.

3. ¿Se pueden vender todas las monedas?

Hay que destacar que no todas las monedas son vendibles. Por ejemplo, una moneda con poco tiempo en circulación que claramente ha sido usada no se puede vender; así como las piezas con algunos años con marcas de uso no son vendibles. El buen estado de estos artículos son importantes para poder subir la oferta.

Si ya identificaste que tu moneda se puede vender, consulta en los sitios web las ofertas de tu pieza, sin embargo no vayas a las que ahora están en venta, sino al histórico de precios, en las subastas finalizadas. Eso te va a dar una idea de si es una moneda de la que hay demanda y en cuanto puede estar el precio de venta.

4. ¿Dónde vender monedas?

La primera opción son los sitios dedicados a la colección de monedas. En estos lugares se encuentran personas capacitadas que identifican el valor de las piezas. Otra opción, son los sitios de internet como eBay, El Mundo de la Moneda, CoinInvest, entre otros, donde los expertos en el tema consultan las ofertas de las piezas de su interés.

mfa