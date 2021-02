¿Cómo ABRE el peso hoy 26 de FEBRERO de 2021?

Durante la apertura, el peso registra una ligera pérdida de 0.14 por ciento, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores pierde 0.16 por ciento.

La moneda mexicana cotiza alrededor de 20.88 pesos por billete verde, lo que representa una pérdida cercana a los tres centavos. Mientras que en bancos se vende en 21.3700 unidades, de acuerdo con Citibanamex.

Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, comentó que en el mercado cambiario el dólar estadounidense sigue mostrando fuerza lo que ha influido en que el resto de las divisas caigan.

Por su parte, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la BMV, arranca la sesión con un tropiezo al perder 0.16 por ciento, con lo que se ubica en 44 mil 241.02 unidades.

Es probable que el mercado de capitales siga mostrando pérdidas durante la sesión, pues en el mercado de futuros los principales índices de Estados Unidos registran retrocesos cercanos a 0.20 por ciento, mientras que en Europa, los principales índices pierden en promedio cerca de 0.86 por ciento.

El día de hoy se espera que la Cámara de Representantes apruebe el paquete de estímulos de 1.9 billones de dólares propuesto por Joe Biden. No obstante, es probable que no se incluya el aumento al salario mínimo a 15 dólares, ya que, de acuerdo con la parlamentaria Elizabeth MacDonough, dicha propuesta no cumple con los requisitos para entrar dentro de la reconciliación presupuestaria, por lo que se necesitarían 60 votos para aprobar la medida.

Por: Laura Quintero

