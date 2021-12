Si Pemex demuestra ser un buen gestor, Deer Park podría generar recursos, asegura analista

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la Reforma Eléctrica propuesta por el presidente de Andrés Manuel López Obrador tendría un impacto en el presupuesto de 261 mil millones de pesos v representarían el 0.94% del Producto Interno Bruto.

En entrevista con Mario Maldonado para El Heraldo Radio, Paul Sánchez, analista de energía, comentó que se trata de un monto importante, ya que representa casi el 1 por ciento del PIB. Es decir, se triplicaría el monto del subsidio eléctrico que paga actualmente el gobierno.

"No es como tal un subsidio, es decir, un dinero que entra por cada kilowatt que tú y yo o algún ciudadano consume, sino más bien lo que hace es una especie de cobertura, cubre la insuficiencia tarifaria, y eso significa que CFE puede seguir incrementando sus costos y el subsidio tendrá que seguir creciendo porque está cubriendo todo aquello que no alcanza a percibir", explicó.

Agregó que al momento de generar electricidad más cara, se requerirá pagarle más a la CFE y a las empresas; se van a incrementar los costos por defensa, arbitraje y pérdidas no esperadas. "No es un escenario nada halagador".

Reforma Eléctrica representaría casi el 1% del PIB. Foto: Ilustrativa

Respecto a si será aprobada la Reforma Eléctrica el próximo año, Sánchez indicó que hay una presión del gobierno federal por renegociar, y tienen una narrativa muy fuerte, sólida, de decirle a la gente que el villano es la iniciativa privada.

Además, indicó que no cree que la Reforma Eléctrica propuesta por el mandatario mexicano pase con todos sus términos, porque no tiene los números en las cámaras, pero puede llevarse a negociaciones, y ahí es donde los partidos verán cómo negociar los mejores términos con Morena.

Sobre la compra de Deer Park, Paul Sánchez dijo que aún no se puede juzgar si fue una buena o mala decisión.

"Yo creo que lo importante es que esta planta no se convierta en otra refinería de Pemex, que no se sature de plazas, que no se tengan los laxos controles ambientales y de seguridad industrial, y que esto conlleve problemas y se convierta en otra de las refinerías del Sistema Nacional de Refinación".