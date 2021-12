AMLO asegura que empresarios se disculparon por abusos con la anterior reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay algunos empresarios que le ofrecieron disculpas por abusos cometidos al amparo de la anterior reforma eléctrica.

En la conferencia matutina, el mandatario insistió en que las modificaciones a la ley hechas en el sexenio pasado fueron hechas a la medida de las empresas para beneficiarse a costillas del erario.

Añadió que en la reunión de la semana pasada con empresario puso el ejemplo de cómo las grandes corporaciones y cadenas de tiendas como Oxxo pagan menos por la luz en proporción con lo que pagan las tiendas de abarrotes, lo cual, dijo, resulta inequitativo para los pequeños comerciantes.

López Obrador mencionó que las cosas cambiaron y aseguró que los empresarios “están ayudando mucho”.

“Hay unos (empresarios) que se arrepienten, y hasta me están ofreciendo disculpas, que por dignidad no puedo decirlo, pero habla muy bien de ellos, ofreciendo disculpas no a mi caso sino como representante del pueblo, por mi investidura, por abusos que se cometieron”, mencionó el mandatario.

Incluso dijo que esas personas empresarias ahora quieren tener otra vez participación en el sector eléctrico, con el compromiso de actuar con rectitud y honestidad.

EN VIVO: La Mañanera de AMLO hoy lunes 13 de diciembre

El presidente abordó el tema al ser cuestionado sobre la inyección de 3 mil 500 millones de dólares a Petróleos Mexicanos por parte de la secretaría de Hacienda, lo que ayudará a disminuir la deuda de la empresa pública.

Se comprometió a que una vez que se concluya este procedimiento, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O acudirá a la mañanera a explicar esta medida.

López Obrador señaló que la intención es fortalecer a la paraestatal, pues en los sexenios anteriores se abandonó a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con la intención de dar paso a la privatización de las industrias petrolera y eléctrica.

En el caso de la CFE insistió en que se daba más facilidades a las empresas, sobre todo extranjeras para la generación de electricidad y cuando se hizo la reforma eléctrica en el gobierno de Enrique Peña Nieto no se tomó en cuenta a las plantas hidroeléctricas como generadoras de energía limpia, con la finalidad de dar preferencia a los particulares en el despacho del suministro eléctrico.

“Cómo es posible que una corporación económica, comercial pague menos luz proporcionalmente que lo que paga una familia de consumo diario, lo que es el consumo doméstico o una tienda de abarrotes”, mencionó al referirse a las tiendas Oxxo.

Al referir que las empresas se justifican al señalar que esto es legal, dijo: “Sí es legal pero es inmoral, y es legal porque ustedes que tenían muchas influencias modificaron las leyes para su beneficio y abusaron. Ya no más actitudes ventajosas, que haya justicia y no hay problema con nadie. Es nada más que vamos a que todos ayudemos y no estemos pensando solo en nosotros”.

SIGUE LEYENDO

"Volver, volver": AMLO rinde emotivo homenaje a Vicente Fernández

AMLO se reunirá con todos los gobernadores para atender la seguridad

DRV