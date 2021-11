Piden empresas privadas de Canadá, EU y México cumplir con el T-MEC en energía

Cámaras que representan al sector privado en Canadá, México y Estados Unidos enviaron una carta a los presidentes de estos países para pedir que en próxima reunión de alto nivel, se garantice el cumplimiento del T-MEC, principalmente en el sector de energía debido a los cambios que quiere implementar el gobierno mexicano.

“Los sectores privados de Canadá y Estados Unidos están profundamente preocupados por los esfuerzos del gobierno mexicano para reducir la competencia privada en el sector energético”, señala una carta firmada por la Canadian Chamber of Commerce, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la U.S. Chamber of Commerce.

Detallaron que los intentos de favorecer a las empresas estatales a expensas de los proveedores de energía renovable y otros proveedores privados “solo socavan la certeza de la inversión, ponen en riesgo ambiciosos objetivos compartidos para abordar el cambio climático y prometen tanto costos adicionales como menores oportunidades para los trabajadores de nuestros países”.

Por separado, los sectores privados canadiense y mexicano comparten la aprensión sobre las diferentes interpretaciones de las reglas de origen del T-MEC cómo la interpretación estadounidense de estas disposiciones plantea riesgos para nuestras cadenas de suministro integradas, indica la carta.

“En nombre de la comunidad empresarial de América del Norte, los alentamos a comprometerse con acciones concretas en la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte (NALS), la primera en cinco años, para garantizar que los tres países logren un progreso tangible hacia el logro de nuestra visión compartida de hacer del Norte”, detalla.

El comercio y la inversión entre nuestros tres países han contribuido significativamente al crecimiento económico y la prosperidad, y se estima que respaldan al menos 20 millones de puestos de trabajo en América del Norte, indica el documento.

“Gracias al Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), nuestras tres naciones cuentan hoy con una plataforma de cadena de suministro unificada desde la cual comerciar y competir con el resto del mundo”.

“Aún así, queda mucho trabajo por hacer para garantizar que nuestra economía continental sea lo más resiliente e inclusiva posible. Creemos que los gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos deben priorizar la coordinación y la acción en tres áreas específicas para mejorar nuestro potencial económico regional”, abundó.

En primer lugar, es imperativo que los tres gobiernos se responsabilicen mutuamente de la implementación total del T-MEC a fin de cosechar los beneficios que brinda el acuerdo como marco económico para promover nuestra prosperidad compartida y la creación de empleo. Esto se puede lograr mediante un mayor diálogo de gobierno a gobierno y, cuando sea necesario, acciones de aplicación.

El sector privado continúa comprometido a apoyar estos esfuerzos y a identificar barreras para su implementación.

En segundo lugar, para mejorar nuestra competitividad continental, los tres gobiernos deben garantizar entornos de inversión abiertos y transparentes. La realidad es que un clima de inversión en deterioro en cualquiera de nuestros tres países daña la seguridad económica colectiva y el potencial de crecimiento de América del Norte en su conjunto, y socava el T-MEC como herramienta de seguridad jurídica.

Los desafíos comerciales y relacionados con la pandemia han brindado una oportunidad sin precedentes para fortalecer la fabricación y mejorar las cadenas de suministro en América del Norte.

Sin embargo, como inversores, es nuestra responsabilidad recordar a los gobiernos que ese potencial no se materializará en países que no garanticen la certeza de las empresas y el cumplimiento de las prácticas de buena gobernanza global en áreas como la regulación, los permisos, la recaudación de impuestos y las adquisiciones.

“En interés de nuestro éxito y competitividad colectivos, hacemos un llamado a nuestros gobiernos para que involucren al sector privado en un diálogo significativo sobre estos y otros temas”, añade el documento.

