22,500 negocios podrían cerrar debido al nuevo confinamiento por semáforo rojo

Ante el nuevo confinamiento y su prolongación, de manera indefinida, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y de Alimentos Condimentados (Canirac) empeoró su perspectiva de cierres de negocios a 22 mil 500.

“Estamos en la lona, qué le voy a decir a los agremiados si las autoridades no escuchan. Algunos van a abrir (lunes 11 de enero) aunque no se deba, prefieren morir así, que cerrados”, dijo Francisco Fernández, presidente de la Canirac en entrevista con El Heraldo de México.

En total, el líder empresarial estimó que 25 por ciento de los restaurantes cierren definitivamente en la zona metropolitana, por los confinamientos de la Ciudad de México y el Estado de México.

“Están enojados y muchos a pesar de eso van a abrir este lunes, yo he tratado de mediar el asunto y tratado de ser el interlocutor, pero con estas medidas y sin que nos escuchen, estos son los resultados”, dijo Fernández.

Prevé que cerca de 300 empresas de restaurantes sí abrirán sus puertas este lunes ante la necesidad de ingresos para sobrevivir.

La carta abierta dirigida a los gobiernos de la CDMX y el Estado de México llamada “o abrimos o morimos” lleva cerca de 100 mil firmas en el portal Change.org.

“Saben que las autoridades han sido laxas con los negocios informales y a pesar de no tener medidas de sanidad no los han clausurado”, dijo Ricardo Añorve, director general de Sonora Grill, quién afirma que no van abrir, pero ha entendido la situación de las empresas.

Por Everardo Martínez