SNTSS e IMSS acuerdan incremento global del 5.70 por ciento de sueldo por arriba de la inflación

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevaron a cabo un acuerdo para realizar un incremento global del 5.70 por ciento por arriba de la inflación, distribuido en 3.60 por ciento al sueldo tabular y 2.10 por ciento.

Este incremento salarial estará disponible para los trabajadores desde el 16 de octubre y tendrá vigencia hasta el 15 de octubre del 2021. Tanto el sindicato como la dependencia tuvieron una reunión en Guanajuato como parte del LIX Congreso Nacional Ordinario del SNTSS. Zoé Robledo, director del IMSS, y Arturo Olivares Cerda, líder sindical, reconocieron el trabajo en conjunto por parte de las dos facciones.

En su mensaje, el doctor Olivares Cerda dijo que la negociación no fue sencilla, pero que en todo momento se dejó claro que a pesar de la crisis económica que vive el país, el bienestar de los trabajadores debe ser una prioridad.

Agregó que hay pendientes en materia de infraestructura médica, compra de insumos y ampliación de la plantilla laboral, asuntos que ya estamos platicando con el IMSS para darle solución.

Por su parte, Zoé Robledo, reconoció la aprobación del incremento salarial en un contexto complicado para la economía del país por la pérdida de empleos y disminución de salarios, “es muy significativo porque es siempre para arriba y siempre para adelante”.

“Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador me dio éste, el encargo más honroso de toda mi vida, he tenido claro que la transformación del Instituto no solamente pasaba, sino que empezaba por construir una relación basada en la confianza y en el respeto con la base trabajadora. No bastaba con buenas intenciones, había que dar certezas y actuar”, enfatizó.