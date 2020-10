Clínicas y hospitales públicos de “primer mundo” (22)

Ante los graves problemas de salud, como una epidemia o hasta una pandemia, lo primero que tienen que hacer las autoridades sanitarias es atenderlos de inmediato. En el caso de una epidemia, por ejemplo, que puede ser local o nacional, -como ya hay algunas en México, más las que vienen- puede prevenirse y combatirse en cuanto se tengan referencias de que está iniciando. Huelga señalar las recomendaciones y planes de acciones inmediatas para combatirla eficientemente, antes de que se complique y cause estragos en la salud de la población. En cuanto a una pandemia, que se conoce con antelación, con mayor razón. Desde luego que la tarea puede ser no tan fácil, empero, puede causar más daño si, después de saber de su existencia en determinado país, su proximidad y finalmente su presencia en el nuestro, las autoridades sanitarias no hacen nada al respecto. Y de ser así, entonces es negligencia intencional por omisión de responsabilidad.

Del Área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del IMSS nos envían este escrito: Me refiero a la nota periodística publicada el día 18 de septiembre de 2020 y recibida en la misma fecha en el Área de Quejas del Órgano de Control del IMSS, instancia que por razón de competencia territorial lo remitió a esta Área de Auditoría Interna, a través del cual se manifiesta lo siguiente: “…Al igual que los pacientes en ese largo y tedioso peregrinar en busca de mejoramiento a su salud, seguimos a la espera de la responsable intervención de la autoridad competente para prestarle la debida atención al terrible caso de negligencia médica de que fueron víctimas tanto la señora Rosa María Reyes Álvarez como el señor Guillermo Contreras Pérez, que lamentablemente falleció el pasado 24 de julio…Continúa segunda parte del texto publicado.

Al respecto, prosigue el escrito, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1,8,14, 16, 108, 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, -cita otros artículos-Le comunico que con oficio del 21 de septiembre de 2020 se remitió copia de la nota periodística de EL HERALDO constante de dos fojas útiles al Dr. José Arturo Velázquez García. director de la Unidad de Alta Especialidad del Hospital de Especialidades “Antonio Fraga Mouret” de la Raza, a efecto de que genere las acciones tendientes a emitir la respuesta que en derecho corresponda. Lo anterior, en virtud de que el asunto expuesto por usted, es materia que debe desahogarse y atenderse por parte de la citada Unidad. Ello acorde con la naturaleza jurídica de los órganos internos de control, ya que éstos no cuentan con facultades para intervenir en los asuntos que, como el planteado por usted. inciden directamente en el ámbito competencial exclusivo de las dependencias y entidades de la administración pública federal, motivo por el cual la Unidad mencionada debe resolver respecto de la procedencia o improcedencia de su solicitud.

Por otra parte, a esta Área corresponde realizar las investigaciones necesarias para determinar si de los hechos señalados por usted existe alguno que pudiera ser constitutivo de responsabilidad administrativa, entendiendo por esto, la relacionada estrictamente con el cumplimiento de las funciones y competencias de los servidores públicos, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez. lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público. Atentamente: El Titular del Área de Auditoría Interna, Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, de Quejas, Denuncias, e Investigaciones y Responsabilidades del Órgano Interno de Control del IMSS. Lic. Daniel Pimentel Macías.

Confiamos en que las autoridades procederán responsablemente, ahora y siempre, para evitar daños por negligencia médica y administrativa en la salud y el bienestar de los derechohabientes. Es por el bien de todos. Continuará…

Por DIEGO ALCALÁ PONCE.

diegoalcalaponce@hotmail.com