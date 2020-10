ANIPAC pide prórroga para prohibición de plásticos en 2021

La Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), organismo perteneciente a la Concamin, dio a conocer que en conjunto con Cámaras y Asociaciones se envió una carta a la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, con la finalidad de solicitar la prórroga de la prohibición de productos plásticos como cubiertos, popotes y envases para transportar alimentos, entre otros, la cual entrará en vigor a partir del 2021.



El presidente de la ANIPAC, Aldimir Torres Arenas, destacó la necesidad de los productos plásticos en medio del contexto que se vive, derivado de la pandemia por COVID-19 desde marzo en el país.



“El plástico es un recurso sin el cual hoy no podríamos imaginarnos y es un factor esencial para la reactivación económica en medio de una pandemia prevaleciente y que se vislumbra no terminará en 2021. Los productos plásticos como cubiertos y contenedores de alimentos fueron básicos, para que sectores como el restaurantero e incluso el comercio informal de alimentos pudieran seguir operando”, señaló.



Por lo anterior, son y serán imprescindibles para la contención y acarreo de alimentos, en condiciones óptimas de higiene.



Torres Arenas también resaltó que la prohibición traerá afectaciones a la salud y economía de los consumidores, pues en estos momentos una de las mejores alternativas para evitar contagios es la utilización de productos plásticos, por ejemplo, para el manejo, distribución y consumo de alimentos en hospitales, centros de salud, restaurantes y supermercados.



“Diversos estudios revelan que actualmente 40% de los consumidores, utiliza algún método de entrega de alimentos a domicilio y los empaques valorizables son indispensables al brindar seguridad, higiene y practicidad, a diferencia de otros materiales se facilita su limpieza con sanitizantes y en la mayoría de los casos, se pueden reutilizar y posteriormente reciclar. Asimismo, en hospitales para pacientes y familiares son indispensables”, agregó.



Por otra parte, la ANIPAC trató de sensibilizar a las autoridades sobre las afectaciones derivadas de la crisis por COVID 19, que ha sufrido la industria y que inciden en su transición hacia productos compostables, meta que se tenía trazada para el próximo año.



“Desde marzo un gran número de empresas han cerrado o restringido sus operaciones a causa de la pandemia, lo que ha provocado que no cuenten con la capacidad técnica, financiera, ni de investigación para lograr esta transición. La prohibición también afectará a estas pymes, pues el 80% de las empresas de la industria del plástico son micro y pequeñas, y generan alrededor de 300 mil empleos”, finalizó.



A la fecha no se ha recibido respuesta alguna, por parte de las autoridades.