Prefieren internautas plataformas de streaming para entretenimiento: IFT

El 28 por ciento de los usuarios de internet fijo tienen contratada una cuenta Over The Top, como Netflix, Blim, Amazon, Claro Video, entre otros, informó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En la “Segunda Encuesta 2020, Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones”, se destaca que los usuarios que tienen contratada una cuenta Over The Top afirman que el atributo más sobresaliente de estos servicios es que pueden ser utilizados en todo tipo de dispositivos (flexibilidad) que, al conjuntarse con el precio ayuda en el presupuesto familiar.

Otro hallazgo fue que, por grupos de edad, los usuarios de 18 a 24 años y los de 25 a 34 años con 86.2 por ciento cada uno, señalaron principalmente que tienen contratado Netflix; mientras que este porcentaje fue menor entre los usuarios de 35 a 49 años y en los de 50 años y más, con 78.9 por ciento y 85.8 por ciento, respectivamente.

En este sentido, se destaca que, por grupos de edad, la preferencia del celular para acceder a la cuenta OTT predomina entre los usuarios de 18 a 24 años con 60.7 por ciento, los de 25 a 34 años con 72.4 por ciento y los de 35 a 49 años con 63.7 por ciento.

Por otra parte, se da a conocer que, previo a la contratación, el 44.4 por ciento de usuarios pospago y el 52.8 por ciento de prepago señalaron que no compararon entre proveedores; los usuarios no comparan principalmente debido a que perciben que contratan al mejor proveedor o es el que les gusta, o bien, no tienen interés en comparar, entre otros. Sin embargo, dentro de las principales variables que consideran para decidir a su proveedor se encuentran: la cobertura, el precio y la cantidad de MB o GB que incluye el servicio.

Comparación

Al momento de contratar el servicio, tanto los usuarios que compararon, como los que no lo hicieron, mencionaron tomar su decisión de contratación con su actual proveedor de servicio en menos de un día, con 42.8 por ciento en pospago y 46.2 por ciento en prepago.

Finalmente, la encuesta presenta los resultados de los Indicadores de Satisfacción por concesionario para el periodo 2017-2019, así como el análisis de los resultados divididos en tres etiquetas de grupos de niveles de satisfacción (estratos): alto, medio o bajo.

En este sentido, al hacer una comparación de los resultados anuales de 2017 a 2019, sin importar el concesionario que presta el servicio, se identificó que, en la mayoría de casos los Indicadores de Satisfacción presentan incrementos para todos los servicios en 2019 con respecto a 2017.

Ahora bien, al aplicar la estratificación Dalenius-Hodges se identificó que los niveles de satisfacción se encuentran en un estrato bajo o medio, los resultados varían dependiendo del servicio, Indicador de Satisfacción y concesionario.

Por Adrián Arias