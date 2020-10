Hackean a 5,600 usuarios en plataformas de streaming

Un total de 5 mil 601 personas en el mundo han sido víctimas de hackeo de ciberdelincuentes que utilizaron los nombres de las principales plataformas de streaming, para acceder a las credenciales de las cuentas.

Según una investigación de Kaspersky Lab, de enero de 2019 a abril de 2020, los atacantes usaron el nombre de los contenidos de plataformas como Netflix, Hulu, Disney +, Apple TV Plus o Amazon Prime Video, para enviar correos o mensajes maliciosos que contenían virus para infectar sus dispositivos; se trata de un primer análisis de este tipo por parte de la empresa.

Anton Ivanov, analista de malware en Kaspersky, dijo que muchas plataformas están experimentando un crecimiento sin precedentes como resultado de la permanencia en el hogar y a que varias empresas han adoptado la modalidad de trabajo desde casa. Un estudio de Nielsen estima un aumento de 60 por ciento en contenidos de streaming durante la pandemia sanitaria.

Netflix es la plataforma favorita de los delincuentes, pues lograron afectar a 5 mil 103 usuarios; le siguen Hulu, con 256; Amazon Prime Video, con 214; y Disney+, con 28.

Jorge Bravo, experto de la UNAM, comentó que ante la falta de una política de ciberseguridad, las personas quedan expuestas a los ataques.

Al examinar 25 programas originales en las cinco plataformas mencionadas, descubrieron que los cinco contenidos más utilizados por cibercriminales como señuelo son: The Mandalorian (Disney +), Stranger Things (Netflix), The Witcher (Netflix), Sex Education (Netflix), y Orange is the New Black (Netflix).

