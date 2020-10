Hacienda descarta aumento en internet y telefonía móvil por ajuste en tarifas del espectro radioeléctrico

Ante la alerta de analistas y empresarios del sector sobre un aumento en los precios de internet y telefonía móvil por el incremento en las tarifas del espectro radioeléctrico, la Secretaría de Hacienda aseguró que las cuotas de derechos anuales existentes sólo se van a ajustar por inflación en 2021.

“La reforma no modifica las tarifas de servicios de telefonía móvil a los consumidores”, sostuvo en un comunicado.

La Cámara de Diputados aprobó en la sesión del 20 de octubre la Reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD), que forma parte del paquete económico 2021.

En la propuesta del Ejecutivo federal, se incluyó una iniciativa en relación con las cuotas de derechos por el uso del espectro radioeléctrico, cuya discusión y aprobación sólo consideró un ajuste por inflación.

Esta actualización implica que los derechos actuales ajustarán sus cuotas por inflación estimada en 3.5 por ciento, lo que se aplica a todas las demás cuotas de la LFD, “cuidando que no se incremente la carga fiscal en que incurren las empresas con el fin de evitar la necesidad de incrementar sus tarifas a los usuarios finales”, sostuvo la dependencia.

Por otro lado, señaló, a sugerencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se incluyeron cuotas para las nuevas bandas que serán licitadas en los próximos años.

Hacienda señaló que las cuotas aprobadas son las más bajas de la LFD y están por debajo del promedio de las referencias internacionales que el Instituto considera, además no se pagarán en 2021, sino tres años después a partir de que se liciten.

“La relevancia de introducirlas se debe a que, por ley, no puede haber un bien de la nación que se use y que no esté gravado con derechos”.